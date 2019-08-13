Синоптик рассказала, когда в Киеве сильно похолодает
Завтра почти по всей Украине сохранится жаркая погода.
В течение 13-14 августа в Киеве сохранится жаркая погода, а с 15 августа ожидается существенное похолодание.
В пяти областях Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Так, в среду, в большинстве регионов Украины будет жарко, до +30...+35 градусов. На западе ощутимо похолодает, в течение дня ожидается +19...+24 градуса, однако на Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области будет выше, +26...+29 градусов.
На севере Украины завтра ожидается +28...+32 градуса.
14 августа дожди с грозами пройдут на западе Украины и дотянут до Житомирщины и северных районов Киевщины. В остальных регионах будет сухо.
Погода в Киеве завтра будет жаркой, в течение дня около +30 градусов. Существенный дождь маловероятен.
А вот в четверг, 15-го августа, в Киеве ожидается значительное понижение температуры воздуха - до +23...+24 градусов.
Напомним, в течение 13-14 августа во многих регионах Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+34°... +19°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+33°... +18°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+32°... +18°
- Киев+33°... +19°
- Кировоград+33°... +18°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+27°... +18°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+33°... +17°
- Одесса+32°... +18°
- Полтава+32°... +19°
- Ровно+29°... +17°
- Симферополь+33°... +17°
- Сумы+31°... +19°
- Тернополь+32°... +17°
- Харьков+32°... +20°
- Херсон+33°... +16°
- Хмельницкий+33°... +18°
- Черкассы+33°... +18°
- Чернигов+33°... +17°
- Черновцы+34°... +20°