Синоптик рассказала, когда в Киеве сильно похолодает

12:57, 13 августа 2019
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Завтра почти по всей Украине сохранится жаркая погода.

Похолодание придет в Киев в четверг / УНИАН
Похолодание придет в Киев в четверг / УНИАН

В течение 13-14 августа в Киеве сохранится жаркая погода, а с 15 августа ожидается существенное похолодание.

В пяти областях Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, в среду, в большинстве регионов Украины будет жарко, до +30...+35 градусов. На западе ощутимо похолодает, в течение дня ожидается +19...+24 градуса, однако на Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области будет выше, +26...+29 градусов.

На севере Украины завтра ожидается +28...+32 градуса.

14 августа дожди с грозами пройдут на западе Украины и дотянут до Житомирщины и северных районов Киевщины. В остальных регионах будет сухо.

Погода в Киеве завтра будет жаркой, в течение дня около +30 градусов. Существенный дождь маловероятен.

А вот в четверг, 15-го августа, в Киеве ожидается значительное понижение температуры воздуха - до +23...+24 градусов.

Напомним, в течение 13-14 августа во многих регионах Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #Киев#погода#жара#похолодание
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