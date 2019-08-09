В Киеве сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры (фото, видео)

20:20, 9 августа 2019
65
0

На Крещатике на припаркованный автомобиль упал информационный знак.

На Левом берегу упавшее дерево разбило четыре автомобиля / фото: Ирина Гудым/УНИАН
На Левом берегу упавшее дерево разбило четыре автомобиля / фото: Ирина Гудым/УНИАН

На Киев в пятницу, 9 августа, обрушился мощный ливень и ураган. В некоторых районах сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Азербайджанской в Днепровском районе упавшие деревья разбили четыре автомобиля.

На Крещатике на припаркованный автомобиль упал информационный знак. Кроме автомобиля никто не пострадал.

Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua

На улице Автозаводская, которая находится возле авторынка, сильный ветер раскачивал огромную строительную плиту, которая висела на кране.

На проспекте Победы ветка упала прямо на дорогу. Водители проезжавших мимо машин оттащили ее в сторону.

Стихия обрушилась также и на  пригороды столицы, в том числе Софиевскую Борщаговку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#непогода
Читайте также
В Киеве сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры (фото, видео) В Киеве сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры (фото, видео)
На Одессу обрушился шторм (фото, видео) На Одессу обрушился шторм (фото, видео)
Оранжевый уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение (карта) Оранжевый уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение (карта)
В Китае объявили "красное" предупреждение из-за тайфуна "Лекима" В Китае объявили "красное" предупреждение из-за тайфуна "Лекима"
В Украине из-за непогоды обесточено более 200 населенных пунктов В Украине из-за непогоды обесточено более 200 населенных пунктов
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +27° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +27°
В столице сильный ветер и ливень привели к падению деревьев и подтоплениям (фото) В столице сильный ветер и ливень привели к падению деревьев и подтоплениям (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
54 %
748 мм
6.4 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять