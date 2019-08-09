В Киеве сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры (фото, видео)

На Крещатике на припаркованный автомобиль упал информационный знак.

На Левом берегу упавшее дерево разбило четыре автомобиля / фото: Ирина Гудым/УНИАН

На Киев в пятницу, 9 августа, обрушился мощный ливень и ураган. В некоторых районах сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Азербайджанской в Днепровском районе упавшие деревья разбили четыре автомобиля.

На Крещатике на припаркованный автомобиль упал информационный знак. Кроме автомобиля никто не пострадал.

Фото: dtp.kiev.ua

На улице Автозаводская, которая находится возле авторынка, сильный ветер раскачивал огромную строительную плиту, которая висела на кране.

На проспекте Победы ветка упала прямо на дорогу. Водители проезжавших мимо машин оттащили ее в сторону.

Стихия обрушилась также и на пригороды столицы, в том числе Софиевскую Борщаговку.