В Киеве сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры (фото, видео)
На Крещатике на припаркованный автомобиль упал информационный знак.
На Киев в пятницу, 9 августа, обрушился мощный ливень и ураган. В некоторых районах сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры.
Как передает корреспондент УНИАН, на улице Азербайджанской в Днепровском районе упавшие деревья разбили четыре автомобиля.
На Крещатике на припаркованный автомобиль упал информационный знак. Кроме автомобиля никто не пострадал.
На улице Автозаводская, которая находится возле авторынка, сильный ветер раскачивал огромную строительную плиту, которая висела на кране.
На проспекте Победы ветка упала прямо на дорогу. Водители проезжавших мимо машин оттащили ее в сторону.
Стихия обрушилась также и на пригороды столицы, в том числе Софиевскую Борщаговку.
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