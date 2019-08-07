В Коста-Рике произошло мощное землетрясение
Несколько зданий были эвакуированы в качестве меры предосторожности.
Во вторник, 8 августа, в Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 5,4.
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение произошло в 3:14 по местному времени в 2 км к северу от города Венесия де Сан Карлос, расположенного в 81 км к северу от столицы Сан-Хосе, передает Синьхуа со ссылкой на Национальную сейсмологическую сеть Университета Коста-Рики.
Несмотря на то что очаг землетрясения находился на глубине 111 км, оно было достаточно сильным, чтобы встревожить жителей пострадавших районов. Несколько зданий были эвакуированы в качестве меры предосторожности.
Напомним, у берегов Чили 1 августа произошло землетрясение магнитудой 6,6.
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