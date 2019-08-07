В Коста-Рике произошло мощное землетрясение

15:26, 7 августа 2019
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Несколько зданий были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

В Коста-Рике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Коста-Рике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 8 августа, в Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 5,4. 

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение произошло в 3:14 по местному времени в 2 км к северу от города Венесия де Сан Карлос, расположенного в 81 км к северу от столицы Сан-Хосе, передает Синьхуа со ссылкой на Национальную сейсмологическую сеть Университета Коста-Рики.

Несмотря на то что очаг землетрясения находился на глубине 111 км, оно было достаточно сильным, чтобы встревожить жителей пострадавших районов. Несколько зданий были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Напомним, у берегов Чили 1 августа произошло землетрясение магнитудой 6,6.

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Теги: #землетрясение
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