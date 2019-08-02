У берегов Чили произошло мощное землетрясение

Подземные толчки ощущались в столице страны Сантьяго.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

У берегов Чили 1 августа произошло землетрясение магнитудой 6,6.

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Подземные толчки явственно ощущались в столице страны - Сантьяго, передает Синьхуа со ссылкой на Национальный сейсмологический центр Университета Чили.

Эпицентр землетрясения находился в 47 км к западу от города Пичилему, гипоцентр залегал на глубине 13,4 км.

Национальное управление чрезвычайных ситуаций Чили сообщило, что сведений о жертвах, пострадавших или серьезных разрушениях инфраструктуры пока не поступало.

Напомним, пять человек погибли и 12 пострадали в результате двух землетрясений на архипелаге Батанес, расположенного к северу от филиппинского острова Лусон.