Япония страдает от сильной жары

16:10, 2 августа 2019
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Сегодня местами температура поднимется до 38 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во многих регионах Японии установилась температура выше +35 градусов. 

Аномальная жара направляется в Гренландию

В регионах Канто, Токай, Кансай и Кюсю, по прогнозам Метеорологического управления Японии, воздух прогреется до 38 градусов, передет NHK

1 августа температура в 35 градусов или выше была зарегистрировала на 184 обозревательных пунктах по всей Японии. Жарче всего было в городе Мино в префектуре Гифу - там температура достигла 38,4 градуса.

Людей призывают проявлять осторожность, много пить и избегать пребывания на солнце.

Напомним, на прошлой неделе в Японии из-за сильной жары скончались 11 человек.

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Теги: #Япония#погода#жара
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