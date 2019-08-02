Япония страдает от сильной жары
Сегодня местами температура поднимется до 38 градусов.
Во многих регионах Японии установилась температура выше +35 градусов.
Аномальная жара направляется в Гренландию
В регионах Канто, Токай, Кансай и Кюсю, по прогнозам Метеорологического управления Японии, воздух прогреется до 38 градусов, передет NHK.
1 августа температура в 35 градусов или выше была зарегистрировала на 184 обозревательных пунктах по всей Японии. Жарче всего было в городе Мино в префектуре Гифу - там температура достигла 38,4 градуса.
Людей призывают проявлять осторожность, много пить и избегать пребывания на солнце.
Напомним, на прошлой неделе в Японии из-за сильной жары скончались 11 человек.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+24°... +12°
- Днепр+21°... +13°
- Донецк+20°... +11°
- Житомир+23°... +11°
- Запорожье+22°... +13°
- Ивано-Франковск+26°... +14°
- Киев+22°... +13°
- Кировоград+20°... +12°
- Луганск+19°... +12°
- Луцк+23°... +13°
- Львов+23°... +12°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+26°... +16°
- Полтава+20°... +12°
- Ровно+24°... +11°
- Симферополь+31°... +17°
- Сумы+18°... +11°
- Тернополь+24°... +11°
- Харьков+19°... +12°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+23°... +12°
- Черкассы+24°... +12°
- Чернигов+21°... +10°
- Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:86 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:63 %
Восход:06:11
Закат20:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей