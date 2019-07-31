В Японии 11 человек погибли из-за жары

Более 5,5 тысяч людей были доставлены в лечебные учреждения с тепловыми ударами.

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На прошлой неделе в Японии из-за сильной жары скончались 11 человек.

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Более 5,5 тысяч людей были доставлены в лечебные учреждения с диагнозом тепловой удар, сообщает NHK.

Отмечается, что 1993 пациента получили тепловой удар дома, тогда как 957 - на улице.

На прошлой неделе во многих регионах Японии температура воздуха превысила 30 градусов по Цельсию.

Напомним, аномальная жара, которая покидает Европу, направилась в сторону Гренландии.