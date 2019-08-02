В Англии из-за сильных дождей произошло частичное обрушение дамбы

10:48, 2 августа 2019
59
0

Несколько тысяч жителей городка Уэйли Бридж были эвакуированы.

В Англии произошло обрушение дамбы / www.instagram.com/derbyshirewildlifeofficer/
В Англии произошло обрушение дамбы / www.instagram.com/derbyshirewildlifeofficer/

В английском графстве Дербишир из-за сильных дождей произошло частичное обрушение дамбы водохранилища Тоддбрук.

В России затопило Иркутскую область (видео)

Несколько тысяч жителей близлежащего городка Уэйли Бридж были эвакуированы, сообщает Euronews

Если произойдет прорыв дамбы, построенной в 1831 году, этот и другие расположенные в долине реки реки Гойт населенные пункты и районы могут оказаться под толщей воды глубиной в два метра.

Сейчас полиция перекрыла участок автотрассы между городами Бакстон и Бейквелл и предупредила жителей Бакстона о возможной эвакуации в случае ухудшения ситуации.

Напомним, в китайской провинции Хэйлунцзян 757,9 тысяч человек пострадали от наводнений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Англия#погода
Читайте также
В Англии из-за сильных дождей произошло частичное обрушение дамбы В Англии из-за сильных дождей произошло частичное обрушение дамбы
Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +22° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +22°
Сегодня в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта) Сегодня в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)
В Китае более 700 тысяч человек пострадали от наводнений В Китае более 700 тысяч человек пострадали от наводнений
Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
В Киеве сегодня без осадков, температура до +20° В Киеве сегодня без осадков, температура до +20°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
92 %
756 мм
4.1 м/с
63 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять