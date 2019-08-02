В Англии из-за сильных дождей произошло частичное обрушение дамбы

Несколько тысяч жителей городка Уэйли Бридж были эвакуированы.

В Англии произошло обрушение дамбы / www.instagram.com/derbyshirewildlifeofficer/

В английском графстве Дербишир из-за сильных дождей произошло частичное обрушение дамбы водохранилища Тоддбрук.

Читайте также В России затопило Иркутскую область (видео)

Несколько тысяч жителей близлежащего городка Уэйли Бридж были эвакуированы, сообщает Euronews.

Если произойдет прорыв дамбы, построенной в 1831 году, этот и другие расположенные в долине реки реки Гойт населенные пункты и районы могут оказаться под толщей воды глубиной в два метра.

Сейчас полиция перекрыла участок автотрассы между городами Бакстон и Бейквелл и предупредила жителей Бакстона о возможной эвакуации в случае ухудшения ситуации.

Напомним, в китайской провинции Хэйлунцзян 757,9 тысяч человек пострадали от наводнений.