В Англии из-за сильных дождей произошло частичное обрушение дамбы
Несколько тысяч жителей городка Уэйли Бридж были эвакуированы.
В английском графстве Дербишир из-за сильных дождей произошло частичное обрушение дамбы водохранилища Тоддбрук.
В России затопило Иркутскую область (видео)
Несколько тысяч жителей близлежащего городка Уэйли Бридж были эвакуированы, сообщает Euronews.
Если произойдет прорыв дамбы, построенной в 1831 году, этот и другие расположенные в долине реки реки Гойт населенные пункты и районы могут оказаться под толщей воды глубиной в два метра.
Сейчас полиция перекрыла участок автотрассы между городами Бакстон и Бейквелл и предупредила жителей Бакстона о возможной эвакуации в случае ухудшения ситуации.
В британском поселке из-за мощных дождей снесло местную дамбу
Напомним, в китайской провинции Хэйлунцзян 757,9 тысяч человек пострадали от наводнений.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+24°... +12°
- Днепр+22°... +13°
- Донецк+20°... +11°
- Житомир+23°... +10°
- Запорожье+23°... +13°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+22°... +12°
- Кировоград+23°... +12°
- Луганск+19°... +12°
- Луцк+23°... +13°
- Львов+23°... +12°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+29°... +17°
- Полтава+20°... +12°
- Ровно+24°... +11°
- Симферополь+31°... +17°
- Сумы+17°... +11°
- Тернополь+24°... +11°
- Харьков+19°... +12°
- Херсон+28°... +15°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+24°... +11°
- Чернигов+19°... +10°
- Черновцы+25°... +15°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:92 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:63 %
Восход:06:11
Закат20:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей