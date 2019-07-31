На Ривненщине прошел мощный ливень
Вследствие ударов молний зафиксированы пожары, есть подтопления домовладений.
Над Ривненской областью 30 июля пронесся мощный ливень. Вследствие ударов молний зафиксированы пожары, есть подтопления домовладений.
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Как передает корреспондент УНИАН, непогода началась внезапно. Она наделала немало бед для жителей региона.
По информации руководителя пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрия Мельника, зафиксировано два случая попадания молний в дома местынх жителей, вследствие которых произошли пожары. В Дубровицком районе из-за попадания молнии огнем уничтожено хозяйственное здание. А в городе Сарны в результате попадания молнии в частный одноэтажный жилой дом загорелась стена здания.
Кроме того, из-за сильного дождя в городе Сарны произошло подтопление частных домохозяйств. На месте происшествия работают спасатели.
Напомним, 26 июля Ривне накрыла мощнейший за последние годы ливень.
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