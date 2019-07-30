Завтра в Украине спадет жара, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Жаркая погода сохранится только на юге Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на август
Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +11°, днем до +27°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +16°, днем до +35°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +9°, днем до +28°.
В северных без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +23°. В центре практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.
Прогноз погоды в Украине на среду, 31 июля
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Погода в Украине
- Винница+30°... +18°
- Днепр+31°... +19°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+26°... +17°
- Запорожье+31°... +20°
- Ивано-Франковск+30°... +19°
- Киев+27°... +17°
- Кировоград+32°... +18°
- Луганск+30°... +19°
- Луцк+29°... +18°
- Львов+26°... +17°
- Николаев+32°... +21°
- Одесса+31°... +21°
- Полтава+30°... +18°
- Ровно+29°... +17°
- Симферополь+30°... +19°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+29°... +17°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+32°... +21°
- Хмельницкий+30°... +18°
- Черкассы+30°... +18°
- Чернигов+28°... +14°
- Черновцы+31°... +19°
Виргиния, США
+ 26 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+26 °
Влажность:55 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:08
Закат20:23
Видимость:16 км
Фаза луны:
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