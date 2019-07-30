Завтра в Украине спадет жара, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 30 июля 2019
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Жаркая погода сохранится только на юге Украины.

Завтра в Украине похолодает / фото УНИАН
Завтра в Украине похолодает / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на август

Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +11°, днем до +27°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +16°, днем до +35°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +9°, днем до +28°.

В северных без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +23°. В центре практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#похолодание
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