На Киев надвигается гроза

14:04, 22 июля 2019
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Гроза ожидается до конца суток 22 июля.

Киевлян предупреждают о грозе / фото УНИАН
Киевлян предупреждают о грозе / фото УНИАН

В понедельник, 22 июля, в Киеве ожидается гроза, объявлен I уровень опасности.

В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +24°

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской держвної администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Сегодня, 22 июля, в ближайшие три часа с удержанием до конца суток ожидается гроза (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и похолодание.

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Теги: #Киев#погода#Гроза
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