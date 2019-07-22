На Киев надвигается гроза
Гроза ожидается до конца суток 22 июля.
В понедельник, 22 июля, в Киеве ожидается гроза, объявлен I уровень опасности.
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +24°
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской держвної администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"Сегодня, 22 июля, в ближайшие три часа с удержанием до конца суток ожидается гроза (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и похолодание.
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