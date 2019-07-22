Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
Всю неделю в Украине будут идти дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и похолодание.
В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +33°, в остальных регионах до +24°...+31°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди с грозами. Температура днем на юге и востоке до +32°.
В среду, 24 июля, ожидаются осадки и похолодание. Самая теплая погода будет на юге - до +30°. В остальных регионах до +23°...+28°.
В четверг в Украине пройдут дожди. Ночью по стране температура +13°…+16°, днем до +29°.
В пятницу также ожидаются осадки. Днем на юге до +29°, в остальных регионах до +27°.
27 и 28 июля в Украине пройдут дожди с грозами. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +14°, на остальной территории +15°…+18°. Днем температура по стране +25°...+32°. В воскресенье ночью на севере температура до +14°, днем в Украине от +25° до +32°.
Народный прогноз погоды в Украине
22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.
24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.
25 июля - на Прокла. На святого Прокла - великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман - к дождю.
26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.
27 июля - день Акили. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.
28 июля - Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +15°
- Днепр+31°... +18°
- Донецк+33°... +17°
- Житомир+24°... +14°
- Запорожье+32°... +19°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+25°... +15°
- Кировоград+31°... +16°
- Луганск+32°... +15°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+32°... +18°
- Одесса+33°... +18°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+26°... +14°
- Симферополь+33°... +17°
- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+26°... +14°
- Харьков+31°... +18°
- Херсон+32°... +19°
- Хмельницкий+25°... +15°
- Черкассы+30°... +15°
- Чернигов+26°... +15°
- Черновцы+27°... +17°