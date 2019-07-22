Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)

Всю неделю в Украине будут идти дожди.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и похолодание.

В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +33°, в остальных регионах до +24°...+31°.

Прогноз на 22 июля / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди с грозами. Температура днем на юге и востоке до +32°.

Прогноз на 23 июля / УНИАН

В среду, 24 июля, ожидаются осадки и похолодание. Самая теплая погода будет на юге - до +30°. В остальных регионах до +23°...+28°.

Прогноз на 24 июля / УНИАН

В четверг в Украине пройдут дожди. Ночью по стране температура +13°…+16°, днем до +29°.

Прогноз на 25 июля / УНИАН

В пятницу также ожидаются осадки. Днем на юге до +29°, в остальных регионах до +27°.

Прогноз на 26 июля / УНИАН

27 и 28 июля в Украине пройдут дожди с грозами. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +14°, на остальной территории +15°…+18°. Днем температура по стране +25°...+32°. В воскресенье ночью на севере температура до +14°, днем в Украине от +25° до +32°.

Прогноз на 27 июля / УНИАН

Прогноз на 28 июля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.

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23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.

24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.

25 июля - на Прокла. На святого Прокла - великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман - к дождю.

26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.

27 июля - день Акили. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.

28 июля - Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.

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