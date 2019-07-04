В Италии из-за извержения вулкана погиб мужчина
Вулкан расположен на небольшом острове в Тирренском море, где проживает несколько сотен человек.
В Италии в среду, 3 июля, произошло извержение вулкана Стромболи, в результате чего погиб один итальянец, еще один пострадал.
Об этом сообщает ANSA.
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Извержение вулкана на острове, где традиционно отдыхают обеспеченные туристы, начался со взрывов. Вследствие этого погиб один 35-летний итальянский турист, еще один, гражданин Бразилии, получил значительные телесные повреждения.
На данный момент с острова эвакуированы около 70 человек.
Стоит отметить, что остров считается популярным местом отдыха богатых людей и знаменитостей. Стромболи называют "маяком Средиземноморья".
Вулкан на острове - один из наиболее активных на планете, он практически постоянно извергается с 1932 года. Последнее крупное извержение произошло в апреле 2009 года.
On the boot to another island now #stromboli - the crew evacuated people from Stromboli - we were on the other side - #ginostra#omgpic.twitter.com/rRsz332qKw— n-il (@nil87739678) July 3, 2019
? | Volcano on #Italy's Mediterranean island of #Stromboli erupts, frightening locals and tourists residing on the island and nearby resorts pic.twitter.com/1FTUcVM0K8— EHA News (@eha_news) July 3, 2019
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