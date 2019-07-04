В Италии из-за извержения вулкана погиб мужчина

02:34, 4 июля 2019
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Вулкан расположен на небольшом острове в Тирренском море, где проживает несколько сотен человек.

На данный момент с острова эвакуированы около 70 человек / Carmelo Saia/Twitter
На данный момент с острова эвакуированы около 70 человек / Carmelo Saia/Twitter

В Италии в среду, 3 июля, произошло извержение вулкана Стромболи, в результате чего погиб один итальянец, еще один пострадал.

Об этом сообщает ANSA.

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Извержение вулкана на острове, где традиционно отдыхают обеспеченные туристы, начался со взрывов. Вследствие этого погиб один 35-летний итальянский турист, еще один, гражданин Бразилии, получил значительные телесные повреждения.

На данный момент с острова эвакуированы около 70 человек.

Стоит отметить, что остров считается популярным местом отдыха богатых людей и знаменитостей. Стромболи называют "маяком Средиземноморья".

Вулкан на острове - один из наиболее активных на планете, он практически постоянно извергается с 1932 года. Последнее крупное извержение произошло в апреле 2009 года.

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Теги: #Италия#извержение вулкана
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