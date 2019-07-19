Погода на выходные: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Местами температура до +33°.
На выходных в Украине будет жарко, в западных областях пройдут дожди с грозами.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, +17°...+27°.
В Украине сегодня потеплеет, местами температура до +31° (карта)
Во Львове в субботу гроза, ночью +14°, днем +25°. В воскресенье также ожидаются осадки, +15°…+28°.
В Луцке в субботу ночью +14°, днем +25°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +17°, днем +27°, также ожидаются осадки.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +15°...+25°. В воскресенье до +27°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье +19°...+33°.
Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье +17°...+28°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +18°...+31°.
В Симферополе завтра без осадков, +16°...+31°. В воскресенье +16°...+33°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу переменную облачность, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура до +30°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +30°. В воскресенье температура до +31°, без осадков.
В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье +16°...+31°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу ливень, температура до +20°. В воскресенье дождь с грозой, ночью +13°, днем +23°.
В Моршине на Львовщине в субботу гроза, ночью +15°, днем +26°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +16°, днем до +28°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +26°. В воскресенье температура до +30°, гроза.
В Сваляве завтра без осадков, +25°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +15° …+27°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +18°, днем +28°. В воскресенье солнечно, температура до +30°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +29°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +17° …+30°.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +13°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+27°... +16°
- Ивано-Франковск+26°... +11°
- Киев+24°... +14°
- Кировоград+26°... +14°
- Луганск+28°... +14°
- Луцк+24°... +14°
- Львов+25°... +12°
- Николаев+28°... +17°
- Одесса+30°... +16°
- Полтава+25°... +14°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+31°... +15°
- Сумы+24°... +13°
- Тернополь+25°... +11°
- Харьков+25°... +15°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+26°... +13°
- Чернигов+24°... +14°
- Черновцы+26°... +14°