Погода на выходные: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Местами температура до +33°.

На выходных в Украине будет жарко / УНИАН

На выходных в Украине будет жарко, в западных областях пройдут дожди с грозами.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, +17°...+27°.

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Во Львове в субботу гроза, ночью +14°, днем +25°. В воскресенье также ожидаются осадки, +15°…+28°.

В Луцке в субботу ночью +14°, днем +25°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +17°, днем +27°, также ожидаются осадки.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +15°...+25°. В воскресенье до +27°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье +19°...+33°.

Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье +17°...+28°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 20 июля / УНИАН

Прогноз на 21 июля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +18°...+31°.

В Симферополе завтра без осадков, +16°...+31°. В воскресенье +16°...+33°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу переменную облачность, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура до +30°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +30°. В воскресенье температура до +31°, без осадков.

В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье +16°...+31°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу ливень, температура до +20°. В воскресенье дождь с грозой, ночью +13°, днем +23°.

В Моршине на Львовщине в субботу гроза, ночью +15°, днем +26°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +16°, днем до +28°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +26°. В воскресенье температура до +30°, гроза.

В Сваляве завтра без осадков, +25°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +15° …+27°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +18°, днем +28°. В воскресенье солнечно, температура до +30°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +29°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +17° …+30°.

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