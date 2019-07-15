Погода на завтра: почти всю Украину накроют дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 15 июля 2019
120
0

Без осадков будет только на западе Украины.

Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 июля в Украине сохранится прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди. 

Погода на неделю: украинцев ожидают дожди и долгожданное потепление (карта)

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +12°, днем до +25°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +14°, днем до +27°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +21°.

В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +12°, днем до +23°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +12°, днем до +26°.

Согласно народному прогнозу, 16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Гроза
Читайте также
Погода на завтра: почти всю Украину накроют дожди с грозами (видеопрогноз) Погода на завтра: почти всю Украину накроют дожди с грозами (видеопрогноз)
Ливень, который накрыл Киев 14 июля, стал рекордным Ливень, который накрыл Киев 14 июля, стал рекордным
Синоптики предупреждают о пожарной опасности наивысшего уровня в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности наивысшего уровня в Украине
В северных и центральных областях Украины объявили штормовое предупреждение В северных и центральных областях Украины объявили штормовое предупреждение
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +22° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +22°
В Черновцах сильный ливень затопил десятки улиц (видео) В Черновцах сильный ливень затопил десятки улиц (видео)
Неделя в Украине начнется дождями и грозами Неделя в Украине начнется дождями и грозами

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
62 %
755 мм
3.7 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять