Погода на завтра: почти всю Украину накроют дожди с грозами (видеопрогноз)

Без осадков будет только на западе Украины.

Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 июля в Украине сохранится прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди.

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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +12°, днем до +25°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +14°, днем до +27°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +21°.

В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +12°, днем до +23°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +12°, днем до +26°.

Согласно народному прогнозу, 16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.

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