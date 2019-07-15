Погода на завтра: почти всю Украину накроют дожди с грозами (видеопрогноз)
Без осадков будет только на западе Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 июля в Украине сохранится прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди.
Погода на неделю: украинцев ожидают дожди и долгожданное потепление (карта)
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +12°, днем до +25°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +14°, днем до +27°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +21°.
В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +12°, днем до +23°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +12°, днем до +26°.
Согласно народному прогнозу, 16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 16 июля
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Погода в Украине
- Винница+17°... +11°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+20°... +11°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+21°... +9°
- Киев+19°... +13°
- Кировоград+26°... +13°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+22°... +10°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+25°... +14°
- Полтава+27°... +14°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+21°... +10°
- Черкассы+25°... +13°
- Чернигов+18°... +12°
- Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+ 27 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+28 °
Влажность:62 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:56
Закат20:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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