На Ривненщине выпал град размером с куриное яйцо (фото, видео)
В результате непогоды повреждены крыши и окна в домах, уничтожены огороды.
На Ривненщине выпал град размером с куриное яйцо. Вес одного ледяного шара достигал 35 граммов.
Град обрушился на село Антоновка. Там в результате непогоды повреждены крыши и окна в домах, уничтожены огороды, говорится в сюжете ТСН.
В Дубовицком районе области мощный ветер снес крышу в школе. Убытки оценивают в сотни тысяч гривень.
Огромный град пробивал крыши и окна, уничтожал овощи на Ровенщине
Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине шквальный ветер повалил деревья, в результате чего пострадали двое людей.
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