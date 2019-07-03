На Ривненщине выпал град размером с куриное яйцо (фото, видео)

13:18, 3 июля 2019
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В результате непогоды повреждены крыши и окна в домах, уничтожены огороды.

На Ривненщине выпал огромный град / фото instagram.com/rudnik.vitalii/
На Ривненщине выпал огромный град / фото instagram.com/rudnik.vitalii/

На Ривненщине выпал град размером с куриное яйцо. Вес одного ледяного шара достигал 35 граммов.

Град обрушился на село Антоновка. Там в результате непогоды повреждены крыши и окна в домах, уничтожены огороды, говорится в сюжете ТСН.

В Дубовицком районе области мощный ветер снес крышу в школе. Убытки оценивают в сотни тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине шквальный ветер повалил деревья, в результате чего пострадали двое людей.

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Теги: #Град#Ривненщина
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