На Ривненщине выпал град размером с куриное яйцо (фото, видео)

В результате непогоды повреждены крыши и окна в домах, уничтожены огороды.

На Ривненщине выпал огромный град / фото instagram.com/rudnik.vitalii/

На Ривненщине выпал град размером с куриное яйцо. Вес одного ледяного шара достигал 35 граммов.

Град обрушился на село Антоновка. Там в результате непогоды повреждены крыши и окна в домах, уничтожены огороды, говорится в сюжете ТСН.

В Дубовицком районе области мощный ветер снес крышу в школе. Убытки оценивают в сотни тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине шквальный ветер повалил деревья, в результате чего пострадали двое людей.