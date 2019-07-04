Сегодня температура в Киеве поднимется до +21°, без осадков

Ночью похолодает до +11°.

Сегодня в Киеве будет прохладно / фото УНИАН

По данным Погода УНИАН, сегодня в столице ожидается облачная и прохладная погода. Столбики термометров днем поднимутся максимально до +21°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, в Киеве 4 июля без существенных осадков, в течение дня облачно с прояснениями. Температура днем +19°...+21°, ночью похолодает до +11°. Ветер западный до 6 м/с.

Солнце в столице взошло в 4.52, а сядет в 21.11.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине преимущественно сухо и прохладно, лишь на юге до +31°.

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