Сегодня температура в Киеве поднимется до +21°, без осадков
Ночью похолодает до +11°.
По данным Погода УНИАН, сегодня в столице ожидается облачная и прохладная погода. Столбики термометров днем поднимутся максимально до +21°.
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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, в Киеве 4 июля без существенных осадков, в течение дня облачно с прояснениями. Температура днем +19°...+21°, ночью похолодает до +11°. Ветер западный до 6 м/с.
Солнце в столице взошло в 4.52, а сядет в 21.11.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине преимущественно сухо и прохладно, лишь на юге до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+28°... +13°
- Житомир+21°... +10°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+23°... +8°
- Киев+21°... +11°
- Кировоград+26°... +11°
- Луганск+28°... +13°
- Луцк+20°... +10°
- Львов+22°... +9°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+31°... +17°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+28°... +15°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+21°... +8°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+23°... +9°
- Черкассы+25°... +10°
- Чернигов+21°... +10°
- Черновцы+23°... +12°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:87 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:32 %
Восход:05:49
Закат20:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
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