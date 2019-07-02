Киевлян предупреждают о грозе и шквалистом ветре
Возможны порывы ветра до 15-24 м/сек.
Сегодня, 2 июля, до конца суток в столице ожидается гроза и кратковременное шквалистое усиление ветра до 15-24 м/сек.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Этот июнь в столице стал самым жарким за всю историю наблюдений
В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА предупреждают о возможных падениях деревьев в результате сильного ветра и призывают придерживаться следующих рекомендаций:
• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
• избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Как сообщал УНИАН, сегодня во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение, уровень опасности - оранжевый.
Погода в Украине
- Винница+28°... +16°
- Днепр+34°... +18°
- Донецк+36°... +17°
- Житомир+27°... +14°
- Запорожье+35°... +20°
- Ивано-Франковск+27°... +15°
- Киев+28°... +16°
- Кировоград+32°... +17°
- Луганск+36°... +18°
- Луцк+27°... +13°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+38°... +22°
- Полтава+32°... +18°
- Ровно+27°... +12°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+28°... +16°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+32°... +19°
- Херсон+32°... +19°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+30°... +16°
- Чернигов+27°... +14°
- Черновцы+29°... +19°
- 13:58 Жара в Европе отступает