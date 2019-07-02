Киевлян предупреждают о грозе и шквалистом ветре

10:38, 2 июля 2019
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Возможны порывы ветра до 15-24 м/сек.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Сегодня, 2 июля, до конца суток в столице ожидается гроза и кратковременное шквалистое усиление ветра до 15-24 м/сек.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА предупреждают о возможных падениях деревьев в результате сильного ветра и призывают придерживаться следующих рекомендаций:

• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

• избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщал УНИАН, сегодня во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение, уровень опасности - оранжевый.

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Теги: #погода в Киеве#штормовое предупреждение
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