Что посмотреть на выходных: наступление супергероинь и возвращение Джосса Уидона

Несмотря на то, что половина Украины до сих пор в «красной» карантинной зоне, а стране грозит полный локдаун, на этой неделе киноманов на «больших экранах» ждет сразу несколько новинок. Речь идет о комедиях «Девчачий махач», «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» и «Похмелье в Таиланде», а также фильме ужасов «Кинотеатр кошмаров» с Микки Рурком в главной роле. Ну а тех, для кого кинотеатры пока закрыты, ждет несколько новинок от стриминговых сервисов – супергеройская комедия «Сила Грома» от Netflix, новый «хоррор» от Amazon Prime «Они», фантастический сериал «Невероятные» от самого Джосса Уидона и четвертый эпизод сериала «Сокол и Зимний солдат» от Disney+.

В городах «красной» зоны, в том числе и в Киеве, кинотеатры по-прежнему остаются закрытыми для посещения. Здесь единственный выход – автокинотеатры, которые постепенно начинают выходить из «зимней спячки». Конечно, полноценный поход в традиционные кинотеатры они не заменяют, но зато дают возможность легально посмотреть киноновинки на «большом экране». В то же время в городах «желтой» и «оранжевой» зоны кинотеатры имеют право работать с заполняемостью не более 50% мест в зале. Итак, перейдем к новинкам недели, среди которых, увы, в виду отсутствия громких премьер за океаном преимущественно проходные комедии.

Любовь, свадьбы и прочие катастрофы / Love, Weddings & Other Disasters (США, 2020)

Режиссер Деннис Дуган, который за свою карьеру успел отметиться целой плеядой сомнительных комедий с Адамом Сэндлером в главной роли («Чак и Ларри: Пожарная свадьба», «Не шутите с Зоханом», «Одноклассники», «Такие разные близнецы»), вполне возможно, своей новой романтической комедией «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» надеялся выйти на новый уровень. Ему даже удалось завлечь в актерский состав таких легенд кино, как Дайан Китон («Крестный отец», «Энни Холл», «Любовь по правилам и без») и Джереми Айронс («М. Баттерфляй», «Лолита», «Лига справедливости», сериал «Борджиа»).

Впрочем, судя по отзывам критиков, ничего хорошего из этого не вышло – на Rotten Tomatoes у фильма позорные 4% свежести от критиков и 32% свежести от зрителей, тогда как на IMDb у него рейтинг 5,1 из 10 от широкой аудитории.

В центре сюжета – двое совершенно разных по характеру людей, которые занимаются организацией идеальных свадеб и разрушением неидеальных союзов. Они умеют делать людей счастливыми, но их собственная жизнь далека от совершенства, и они совершенно не знают, как устроить свое личное счастье.

Режиссер попытался сплести в одном сюжете случайности судьбы и настоящую любовь, реальное, чудесное и невозможное в судьбах влюбленных пар разных возрастов, характеров и профессий, как это в свое времяя успешно вышло у авторов фильма «Реальная любовь». Однако, по мнению критиков, Дугану эта задумка совершенно не удалась. Фильм оказался больше похож на нарезку отдельных комичных, порой банальных сцен, а в действиях героев не было хоть какой-то рационального зерна.

Впрочем, если вы ищете себе что-то совсем ненапряжное на вечер, а это в наши суровые времена порой очень даже полезно, да с хорошим актерским составом, и вам не жалко полтора часа своего времени, то почему бы и не глянуть этот фильм. Особенно если вы не строите из себя серьезного кинокритика.

Еще одна новинка недели – комедийный экшн с элементами драмы о подпольных женских боях. В центре сюжета – молодая женщина Анна, которая настолько устала от проблем и отчаялась в собственных силах, что решает выйти на ринг, совсем не будучи знакомой с азами рукопашного боя. Первый бой она мгновеннно проиграла, однако и не подумала сдаваться, потому отправилась на поиски тренера – и единственный, которого ей удалось найти, оказался пьяницей, неудачником и полным эгоистом.

Главные роли в фильме исполнили Малин Акерман («Девушка моих кошмаров», «27 свадеб», сериалы «Миллиарды», «Третья жена»), Алек Болдуин («Майами блюз», «Ноттинг Хилл», «Перл Харбор») и Белла Торн («Няня», «Ужас Амитивилля: Пробуждение», «Нация убийц»).

Фильм «Девчачий махач» также не отметился хорошими отзывами – на Rotten Tomatoes у него 39% свежести от критиков и 21% от зрителей, а на IMDb аудитория оценила его в 4,6 балов из 10.

Наши дистрибьютеры все никак не могут избавиться от привычки спекулировать в адаптированных названиях на отсылках к хитовым проектам, в надежде заманить зрителя в кинозалы. Вот и на этот раз комедия Changeland, чье название корректнее было бы перенести как «Земля перемен», с «Похмельем в Вегасе» ничего общего не имеет.

По сюжету фильма, двое друзей отправляются в путешествие в Таиланд, по ходу которого они понимают, что цель и смысл жизни у каждого своя и нет никаких правил для их поиска. Из всех трех комедий в нашем обзоре у «Похмелья в Таиланде» самые высокие отзывы – на Rotten Tomatoes 56% свежести от критиков и 60% от аудитории, а на IMDb – 5,7 баллов из 10 от зрителей.

За режиссуру отвечал Сет Грин, известный широкой аудитории в первую очередь как актер по сериалу «Баффи – победительница вампиров» и целой череде хитовых комедий начала 2000-х («Крысиные бега», «Остин Пауэрс», «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе», а также сериал «Как я встретил вашу маму»). Более искушенному киноману он также известен как создатель культового мультсериала «Робоцып».

Собственно, в фильме «Похмелье в Таиланде» Сэт Грин исполнил одну из главных ролей, а компанию ему составил Брекин Мейер, которого наш зритель в первую очередь знает по все тому же фильму «Крысиные бега». Кроме того, в фильме сыграл звезда «Один дома» Маколей Калкин, который уже во взрослой жизни не так часто радует зрителей новыми ролями (кстати, в фильме у него очень милые заячьи ушки).

И во всем этом комедийном потоке затесался фильм ужасов трехлетней давности «Кинотеатр ужасов» с Микки Рурком. Фильм представляет из себя антологию из пять отдельных ужастиков, каждый из которых снят разными режиссерами. Стоит отметить, что среди последних довольно влиятельные имена в жанре «хоррор» и не только – Джо Данте («Пиранья», «Гремлины», сериал «Мастера ужасов»), Мик Гаррис (несколько киноадаптаций рассказов Стивена Кинга, идея сериала «Мастера ужасов»), Рюхэй Китамура («Полуночный экспресс», «Годзилла: Финальные войны»), Дэвид Слейд («Леденец», «30 дней ночи», «Сумерки. Сага. Затмение», а также отдельные эпизоды сериалов «Во все тяжкие», «Ганнибал» и «Черное зеркало») и Алехандро Бругес («Истребитель зомби»).

Объединены фильмы лишь персонажем Микки Рурка, который играет роль сотрудника необычного кинотеатра, в репертуаре которого – по фильму на каждого зрителя. Пятерым героям каждой из истории предстоит столкнуться на экране кинотеатра со своими самым худшими страхами. В добавок, над залом будут летать привидения и души умерших людей. Судя по трейлеру, вышло все очень даже пугающе, так что фильм точно порадует фанатов старых добрых ужастиков-антологий.

При этом у фильма довольно неплохие отзывы на Rotten Tomatoes – 70% свежести от критиков и 44% от аудитории, тогда как на IMDb фильм оценили в 5,5 из 10 баллов.

Стремительно развивающиеся стриминговые сервисы с началом пандемии стали настоящим спасением для запертых дома киноманов. Именно благодаря подобным ресурсам они еженедельно получают новую порцию зрелища в виде свежих фильмов и сериалов. Увы, украинцам легально и вовремя доступны только новинки от Netflix, Amazon Prime и Apple TV+, тогда как проекты от остальных платформ, в том числе HBO, Hulu и Disney+, приходится либо c большим запозданием дожидаться в украинских легальных онлайн-кинотеатрах, либо проявлять изобретательность.

Уже в эту пятницу Netflix выпустит супергеройскую комедию «Сила Грома», главные роли в которой исполнили обладательницы внушительных кинобиографий и многочисленных престижных наград и номинаций, включая «Оскар» и «Золотой глобус» – Мелисса Маккарти и Октавия Спенсер. И если первая больше всего известна зрителям как комедийная актриса («Девичник в Вегасе», «Шпион», «Охотники за привидениями»), то вторую чаще вспоминают по более драматическим ролям («Прислуга», «Сквозь снег», «Форма воды»).

События фильма разворачиваются в мире, терроризируемом суперзлодеями. Однажды ученая Эмили Стэнтон (Октавия Спенсер) придумала, как наделить сверхспособностями обычных людей. Однако случайно под эксперимент подпала ее отчужденная лучшая подруга Лидия (Мелисса Маккарти), и теперь две женщины нестандартных форм должны стать первой командой супергероев.

Также в фильме сыграли Джейсон Бейтман («Джуно», «Несносные боссы», «Королевство», сериал «Озарк»), Бобби Каннавале («Шпион», «Тоня против всех», «Джуманджи: Зов джунглей», «Ирландец») и Пом Клементьефф (богомолица Мантис из «Стражей Галактики» и «Мстителей», «Миссия невыполнима 7»).

К слову, режиссером «Силы Грома» выступил комидиант Бэн Фальконе, который уже успел снять несколько фильмов с участием Мелиссы Маккарти, которая в реальной жизни приходится ему женой («Тэмми», «Большой босс», «Суперинтеллект»).

Они / Them (США, 9 апреля 2021 года)

С 9 апреля на Amazon Prime стартует показ десятисерийного «хоррора» «Они», задуманного по принципу American Horror Story, когда события каждого сезона посвящены отдельной тематике. Первый сезон сериала расскажет о семье афроамериканцев, переехавших в середине 50-х годов 20 века в «белый» пригород Лос-Анджелеса. На новом месте жительства героям придется столкнуться не только с расизмом, но и сверхъестественным злом.

Отметим, жанр «black horror», в котором главные герои-афроамериканцы сталкиваются с пугающими событиями с добавлением социального контекста, в последнее время продолжает набирать популярность в США. Самые яркие примеры – «Прочь» и «Мы» от Джордана Пила.

Невероятные / The Nevers (США, 11 апреля 2021 года)

В ближайшее воскресенье стриминговый гигант HBO, увы, пока еще недоступный украинцам, представит первый эпизод нового фантастического сериала «Невероятные». Режиссером первого сезона проекта стал Джосс Уидон, подаривший миру такие культовые сериалы как «Баффи – истребительная вампиров», «Кукольный дом» и «Агенты Щ. И. Т.», а также снявший две первые части «Мстителей» для Marvel.

Сериал «Невероятные» описывается как «эпическая научно-фантастическая драма о команде викторианских женщин, которые обнаруживают у себя необычные способности, сталкиваются с беспощадными врагами и пускаются в миссию, которая может изменить мир». Первые критики, которым уже удалось посмотреть сериал, довольно хорошо отозвались о проекте, в первую очередь отметив режиссуру, костюмы и визуальную часть.

Главные роли в сериале исполнили Лора Доннелли («Чужестранка», «Мерлин», «Беовульф»), Оливия Уильямс («Кукольный дом», «Анна Коренина»), Джеймс Нортон («Гарет Джонс», «Маленькие женщины», «Война и мир»), Том Райли («Демоны Да Винчи») и другие.

Сокол и Зимний солдат / The Falcon and the Winter Soldier (США, 9 апреля, 4 эпизод)