Четвертый эпизод сериала «Сокол и Зимний солдат» вышел на экраны уже сегодня, 9 апреля.

Киностудия Marvel на своем YouTube-канале выпустила часовую версию танца барона Земо в исполнении Даниэля Брюля.

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После выхода неделю назад на Disney+ третьего эпизода сериала «Сокол и Зимний солдат», подробный обзор которого вы можете прочитать по ссылке, длившаяся всего несколько секунд сцена танцев Гельмута Земо в ночном клубе Мадрипура мгновенно разлетелась на мемы и стала вирусной.

В новой версии набор танцевальных Па одного из главных антогонистов киновселенной Marvel значительно расширился.

Ранее в интервью ET Canada неожиданно прославившийся Даниэль Брюль признался, что изначально сцены не было в сценарии. Однако когда актер увидел на съемочной площадке танцующих в клубе людей, он подумал, что просидевшему несколько лет в тюрьме Земо наверняка захочется немного оторваться, пока есть такая возможность. В итоге он экспромтом выдал несколько движений, хотя даже не надеялся, что это попадет в финальную версию эпизода.

Очевидно, когда в Marvel осознали, насколько большой ажиотаж в итоге сцена вызвала у аудитории, они решили порадовать фанатов полной версией танцев барона Земо.

Отметим, четвертый эпизод сериала «Сокол и Зимний солдат» вышел на экраны уже сегодня, 9 апреля. На данный момент он удерживает высокий рейтинг 9,2 из 10 на престижном киноагрегаторе IMDb на основе 739 отзывов зрителей. Общий рейтинг сериала по итогам выхода четырех серий составляет 7,9 из 10 на основе 26,6 тысяч отзывов.

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Автор: Марина Григоренко