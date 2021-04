Что посмотреть с 1 апреля: спасительные автокинотеатры и новинки в онлайне

Украинские кинотеатры из-за жестких карантинных ограничений в половине страны продолжают работать в ограниченном формате. А потому на этой неделе киноманы практически остались без новинок на «больших экранах». В кинотеатрах городов «желтой» и «оранжевой» зоны запланирована всего одна премьера – малобюджетный ужастик «Все ради Джексона» с неожиданно неплохими рейтингами, а жители «красных» регионов смогут наверстать упущенное в автокинотеатрах. Ну а для тех, кто предпочитает пока отказаться от походов в кинотеатры, мы сделали подборку новинок от стриминговых сервисов.

В марте 2021 года все больше регионов страны, включая столицу Киев, начали попадать в «красную» карантинную зону, что предусматривает закрытие кинотеатров. А поскольку основной кинорынок Украины остался «не у дел», прокатчики начали дружно переносить премьеры на более поздний срок. Так, например, произошло и с украинской драмой Натальи Ворожбит «Плохие дороги», получившей несколько престижных наград, включая приз Венецианского кинофестиваля 2020 в категории «Международная неделя критики». Картина, состоящая из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса и украинских военных, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения, изначально должна была выйти в широкий прокат с 1 апреля, однако теперь ее предварительно перенесли на 6 мая, если, конечно, локдаун не затянется дольше.

Тем не менее, в городах «желтой» и «оранжевой» зоны кинотеатры все еще могут работать с заполняемостью до 50% мест в зале, о чем мы подробнее писали неделей ранее. В то же время киевляне и жители других крупных городов, как например Львов и Одесса, все же могут посмотреть свежие премьеры, но только в автокинотеатрах, которые благодаря пандемии вновь стали пользоваться популярностью. Если говорить о Киеве, то на данный момент уже работает сеть автокинотеатров «Кинодром», тогда как остальные, очевидно, ждут теплого сезона.

В украинские кинотеатры на этой неделе попал лишь один новый фильм – малобюджетный фильм ужасов «Все ради Джексона» / Anything for Jackson (США, 2020), который также еще можно встретить под названием «Реинкарнация: Пришествие дьявола». В центре сюжета – пожилая пара, которая совершает сделку с дьяволом и похищает беременную девушку. А все для того, чтобы провести ритуал реинкарнации, поместив душу своего погибшего внука в еще нерожденного ребенка при помощи древней книги заклинаний. Однако обряд не удается завершить, и через открытый портал в дом попадает могущественный демон Сургат. Он начинает управлять страхами пожилой пары и их соседей. Одновременно похищенная девушка пытается спастись, понимая, что дом стал не просто обителью демонов, а здесь произошло настоящее пришествие дьявола.

Невероятно, но факт. У этого на первый взгляд вполне проходного фильма с мало что говорящим широкой аудитории актерским составом довольно неплохие рейтинги на агрегаторах кинорецензий. Так, на IMDb у фильма рейтинг 6,4 из 10 на основе почти 3,5 тысяч отзывов, а на Rotten Tomatoes – и вовсе 98% свежести от критиков, которые назвали «Все для Джексона» довольно «умным» фильмом с хорошим актерским составом для истинных фанатов сверхъестественного кино. Правда, на тех же «томатах» зрители оценили фильм лишь в 67%.

Кроме того, зрители могут посмотреть фильмы, вышедшие в прошлые недели, в том числе фантастический экшн «Годзилла против Конга», драму «Земля кочевников», фильм ужасов «Хребет дьявола», шпионский триллер «Код: Железная кора», комедийный фильм ужасов «Оборотень», криминальный боевик «Никто» и другие.

Что для одних погибель, то для других – спасение. Именно так можно охарактеризовать ситуацию в мировом кинематографе с началом пандемии коронавируса. Так, если кинотеатры оказались на грани исчезновения, а киностудии несут огромные убытки, то стриминговые сервисы напротив сейчас как никогда популярны. Именно благодаря последним запертые дома киноманы еженедельно получают новую порцию зрелища в виде свежих фильмов и сериалов. Увы, украинцам легально оперативно доступны только новинки от Netflix, Amazon Prime и Apple TV+, тогда как проекты от остальных платформ, в том числе HBO и Hulu, приходится либо дожидаться на YouTube или в украинских легальных онлайн-кинотеатрах, либо проявлять изобретательность.

Игрушка для взрослых / Made for Love (США, 1 апреля 2021 года)

Уже сегодня на HBO Max выходит первый эпизод телесериала в жанре черной комедии «Игрушка для взрослых». В центре сюжета – женщина по имени Хейзел Грин, которая выясняет, что богатенький муж, с которым она прожила 10 лет, вживил ей в мозг чип, благодаря которому может ее контролировать. В итоге Хейзел сбегает от мужа и обращается за помощью к отцу, живущему в пустыне с подругой-андроидом. Такая себе комедийная версия «Черного зеркала».

Главную роль в фильме исполнила Кристин Милиоти, которую украинский зритель мог видеть в фильмах «Зависнуть в Палм-Спрингс» и «Волк с Уолл-стрит», а также сериалах «Как я встретил вашу маму», «Черное зеркало» и «Фарго». Также в сериале снялись Билли Магнуссен («Чем дальше в лес…», «Брюс Ли: Рождение Дракона», «Аладдин», «Не время умирать»), Рэй Романо («Все любят Рэймонда», «Ирландец», «Ледниковый период») и другие.

Уже в ближайшую пятницу на Netflix появится криминальный мини-сериал «Змей», в основе сюжета которого преступления реального французского мошенника и серийного убийцы Чарльза Собхраджа. На протяжении 20 лет он совершил как минимум 12 убийств, нападая преимущественно на западных туристов на протяжении Тропы хиппи в Юго-Восточной Азии. Собхрадж получил прозвища «Бикини-киллер» из-за одежды своих жертв и «Змей» за искусную ложь и умение скрываться от правосудия, отсюда и название сериала.

Главные роли в сериале исполнили французский актер алжирского происхождения Тахар Рахим, чью блестящую игру в триллере «Мавританец» не так давно имел возможность оценить украинский зритель, а также звезда сериала «Доктор Кто» Дженна Коулман.

Изначально проект вышел в начале января 2021 года на BBC One, и уже успел получить весьма положительные отзывы критиков. Это подтверждают и довольно высокие рейтинги – 7,7 из 10 на IMDb на основе более чем 6 тысяч отзывов.

Еще одна новинка недели от Netflix – полнометражный драматический вестерн «Конкретный ковбой» с голливудской звездой Идрисом Эльбой («Тор», «Мстители», «Тихоокеанский рубеж», «Темная башня», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Стартрек: Бесконечность»). Также в фильме засветились Калеб Маклафлин (нетфликсовский «Очень странные дела»), Джаррел Джером (захваленный критиками «Лунный свет»), Лоррейн Туссен («Оранжевый – хит сезона» от Netflix) и другие.

Фильм рассказывает о 15-летнем мальчике из Детройта, которого отправляют жить со своим отчужденным отцом в Филадельфию, где он постепенно погружается в культуру местных городских ковбоев-афроамериканцев.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто осенью 2020 года, где он получил в целом положительные отзывы критиков. Впрочем, зрители оказались менее благосклонны – на IMDb у него оценка лишь 4,9 из 10 на основе 300 отзывов. В то же время на Rotten Tomatoes фильм оценили чуточку лучше – на 79% свежести на основе 47 рецензий.

Сокол и Зимний солдат / The Falcon and the Winter Soldier (США, 2 апреля, 3 эпизод)