"Чужой: Ромул", "Мой друг пингвин" и "Ночь на 12-е": что нового в кино с 15 августа

Чужой: Ромул

Alien: Romulus (США, 2024, ужасы/фантастика)

События нового фильма разворачиваются между первой и второй частями франшизы – "Чужой" (1979) и "Чужие" (1986). Обыскивая заброшенную космическую станцию, группа молодых колонизаторов сталкивается лицом к лицу с самой ужасной формой жизни во Вселенной.

Главную роль в фильме исполнила восходящая голливудская звезда Кейли Спени ("Присцилла", "Восстание штатов"). Также в фильме задействованы Дэвид Джонсон (сериалы "Таинственная власть", "Индустрия"), Арчи Рено (сериал "Тень и кость", фильмы "Поколение Вояджер", "Морбиус"), Изабела Монер ("Мадам Паутина", "Супермен"), Спайк Фирн ("После солнца", "Бэтмен") и другие.

Снял фильм уругвайский режиссер Феде Альварес ("Зловещие мертвецы: Черная книга", "Не дыши", "Девушка, которая застряла в паутине"). Он же выступил сосценаристом фильма. Режиссер первого фильма Ридли Скотт присоединился к картине в качестве продюсера.

Мой друг пингвин

My Penguin Friend (США, Бразилия, 2024, драма/семейный)

Лента, основанная на трогательной реальной истории, рассказывает о молодом пингвине по имени Дин Дин, который расстался со своей стаей. Но однажды его находит рыбак с разбитым сердцем, и это становится началом невероятно крепкой дружбы.

Главную роль в фильме исполнил Жан Рено ("Леон", "Багровые реки", "Розовая пантера", "Код да Винчи").

Снял фильм бразильский автор, исследователь и режиссер Дэвид Шурманн, наиболее известный по драме "Маленький секрет" 2016 года, которая была выдвинута Бразилией на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов (на основе более 100 отзывов).

Ночь на 12-е

La nuit du 12 / The Night of the 12th (Франция, Бельгия, 2022, детектив/драма/триллер)

В центре сюжета фильма – детектив Иоганн, которого преследует нераскрытое убийство молодой женщины, потому что он так и не поймал ее жестокого убийцу. В попытках распутать преступление, он тщательно исследует жизнь жертвы и ее отношения. Скоро мужчина осознает, что стал одержим делом, которое превратилось в личный вызов.

Главную мужскую роль в фильме исполнил Бастьен Буллон, среди фильмографии которого новая экранизация "Графа Монте Кристо" и предыдущая лента режиссера фильма Доминика Молля – "Только животные" (2021). В фильме также сыграли Тео Чолби ("Пассажи"), Джоанн Дьонне ("Люпен"), Були Ланнерс ("Отчаянные беглецы") и другие.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках официальной программы Каннского кинофестиваля в 2022 году. Позже лента получила звание лучшего фильма и сценария французской премии "Люмьер", а также премию "Сезар" за лучший фильм, режиссерскую работу, адаптированный сценарий, звук, мужскую роль второго плана и самого перспективного актера в 2023 году.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов (на основе более 10 тысяч отзывов), тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 95% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 81 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

Наказание в могиле

Siksa Kubur / Grave Torture (Индонезия, 2024, ужасы)

Древнее поверье гласит, что люди, которые много грешили, после смерти подвергаются ужасным пыткам прямо в могиле. Сита решает проверить легенду и находит самого грешного мужчину при смерти. Как только он умирает, девушка просит оставить ее вместе с ним на одну ночь в могиле – чтобы доказать, что после его смерти ничего не произойдет.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов (на основе почти 1 тысячи отзывов).

Лендарис

Zak & Wowo, la légende de Lendarys (Канада, Франция, 2024, приключения/анимация)

В центре воображаемого мира, населенного фантастическими существами и опасными монстрами, 13-летний Зак отправляется на поиски своего загадочно пропавшего брата-близнеца Кайла. Парень вооружен волшебным нефритовым камнем, но пока не знает, как управлять его супер силой. К нему присоединяются его бабушка и прекрасная разбойница, которая может общаться с фантастическими существами. Также рядом с ними бывший трехметровый пушистый толстокожий, который превратился в крошечный, милый и странный пушистый шарик благодаря волшебному нефритовому камню.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов (на основе 33 отзывов).

Джекпот!

Jackpot! (США, 2024, комедия/экшн)

События фильма происходят в Калифорнии в недалеком будущем, где создают так называемую "Большую лотерею": ее суть заключается в том, чтобы убить победителя до захода солнца, чтобы законно получить его многомиллиардный джекпот.

Главные роли в фильме исполнили Джон Сина ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", сериал "Миротворец", франшиза "Форсаж"), Аквафина ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Ренфилд"), Симу Лю ("Шан-Чи и Легенда десяти колец", "Барби"). Также в фильме задействован певец Machine Gun Kelly ("Нерв", "Грязь").

Режиссером фильма выступил Пол Фиг (сериал "Фрики и гики", фильмы "Подружки невесты", "Шпионка", "Охотники за привидениями").

Для широкой аудитории фильм станет доступен 15 августа 2024 года на Amazon Prime Video.

Союз

The Union (США, 2024, комедия/боевик)

В центре сюжета фильма – строитель из Нью-Джерси Майк, который вынужден превратиться в шпиона, когда его давняя школьная любовь Роксан вербует его для выполнения важной миссии.

Главные роли в фильме исполнили Марк Уолберг (франшизы "Третий лишний", "Трансформеры", "Uncharted: Неизведанное") и Холли Берри (франшиза "Люди Икс", "Бал монстров", "Умри, но не сейчас", "Джон Уик 3").

Снял фильм Джулиан Фарино (сериалы "Антураж", "Игроки").

Для широкой аудитории фильм станет доступен 16 августа 2024 года на Netflix.

