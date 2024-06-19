"Байкеры", "Экзорцизм" и "Марс-Экспресс": главные кинопремьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе в украинские кинотеатры наконец-то доберется брутальная криминальная драма "Байкеры" с Остином Батлером и Томом Харди.

Также на больших экранах можно будет посмотреть фильм ужасов "Экзорцизм" с Расселом Кроу, научно-фантастическую анимацию для взрослых "Марс-Экспресс" и комедийную драму "Бабушка из города" с Кэтрин Денев.

Кроме того, 20 июня в Киеве стартует девятый кинофестиваль "Линия испанского кино", в рамках которого украинские киноманы смогут посмотреть три новинки и одну ретроспективу – драмеди "За что мне это?" Педро Альмодовара.

Тем временем, онлайн можно будет посмотреть боевик "Путь возмездия" со звездой нулевых Джессикой Альбой, для которой это первая за пять лет работа в кино.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Байкеры

The Bikeriders (США, 2023, драма/криминал)

События фильма, основанного на реальных событиях, происходят на Среднем Западе в 1960-х годах, где появляется вымышленный клуб мотоциклистов. Однако в течение десятилетия клуб превращается из места, где собирались местные аутсайдеры, в жестокую банду, которая угрожает уникальному образу жизни первобытной группы.

Главные роли в фильме сыграли Остин Батлер ("Дюна 2", "Элвис", сериал "Повелители воздуха"), Том Харди ("Веном", "Темный рыцарь возвращается", "Безумный Макс: Дорога гнева"), Джоди Комер ("Последняя дуэль", "Персонаж", сериал "Убивая Еву"), Майкл Шеннон ("Человек из стали", "Достать ножи", "Форма воды"), Норман Ридус ("Святые из трущоб", сериал "Ходячие мертвецы"), Бойд Холбрук ("Исчезнувшая", "Индиана Джонс и реликвия судьбы", сериал "Нарко") и другие.

Режиссером выступил Джефф Николс, который до этого снял фильмы "Мад", "Спецвыпуск в полночь" и другие.

Премьера фильма состоялась еще в конце августа 2023 года на американском киновестивале Telluride. Сначала он должен был выйти в прокат в декабре 2023 года, однако был перенесен из-за самой длительной в истории Голливуда забастовки актеров.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 85% одобрения от критиков. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 73 балла из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Экзорцизм

The Exorcism (США, 2024, триллер/ужасы)

Сюжет фильма разворачивается вокруг актера-неудачника Энтони Миллера, который получил роль одержимого дьяволом священника в сверхъестественном фильме ужасов. Погружение в роль длится недолго, ведь, похоже, что сам дьявол или какие-то другие сверхъестественные силы завладели его разумом. Между тем, его отстраненная дочь Ли пытается разобраться, действительно ли с отцом произошло что-то сверхъестественное, или он снова попал в плен своих зависимостей.

Главные роли в фильме исполнили Рассел Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Человек из стали", "Экзорцист Ватикана"), Сэм Уортингтон (серия фильмов "Аватар", "Терминатор: Спасение придет", "Битва титанов"), Райан Симпкинс (серия фильмов "Улица страха"), Хлоя Бейли (сериал "Рой"), Адам Голдберг (сериал "Праведница", "Его собачье дело"), Дэвид Хайд Пирс ("Хеллбой") и другие.

Режиссером фильма выступил Джошуа Джон Миллер (сериалы "Последние девушки", "Королева Юга"). Это его дебютная режиссерская работа, а сценарий к "Экзорцизму" он написал со своим партнером М.А. Фортином, с которым они также вместе работали над вышеупомянутыми сериалами.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 4,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 42% одобрения от критиков.

Марс-Экспресс

Mars Express (Франция, 2023, детектив/фантастика/экшн/анимация)

События картины разворачиваются в 2200 году. Марсианская колония Ноктис – мир коррупции, киберпреступности и напряженных отношений между людьми и искусственным интеллектом. Частный детектив и ее напарник-андроид расследуют исчезновение студентки, которая владеет секретом, способным нарушить хрупкий баланс власти на Марсе. На неоновых улицах города детективы распутывают угрожающий заговор. Анимация, сочетающая 2D и 3D, создает увлекательное далекое будущее, где человечество ищет ответы на этические вопросы технологической эры.

"Марс-Экспресс" – это полнометражный дебют режиссера Жереми Перина. Над музыкальным сопровождением ленты работали Фред Авриль и Ян Арнауд, которые до этого создавали музыкальное оформление резонансного мюзикла "Аннетт" режиссера Леоса Каракса, а среди специалистов по созданию анимации был Беорн Леонард ("Лего фильм: Бэтмен", "Я потеряла свое тело", "Приключения Паддингтона 2").

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2023 года. Также картина была представлена в конкурсе фестиваля в Аннеси – одной из самых известных мировых площадок для анимационного кино. Лента получила номинацию в категории "Лучшая анимация" французской Премии имени Люмьер, созданной по аналогии с американским "Золотым глобусом".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрения от критиков и 87% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Бабушка из города

Au fil des saisons / Funny Birds (Великобритания, Франция, Бельгия, 2024, комедия/драма)

Главная героиня фильма – 20-летняя студентка Чарли – возвращается на семейную ферму в Нью-Джерси, чтобы помочь своей матери. У них разное видение жизни: Чарли изучает финансы, а Лаура выращивает кур. Неожиданно на ферме появляется странная француженка – как оказалось, бабушка, которая уехала отсюда много лет назад. Теперь трем женщинам придется жить под одной крышей – и впереди их ждут трогательные и забавные ситуации, ведь бабушка нашла себе нового жениха в лице местного шерифа.

Главные роли в фильме исполнили легендарная Катрин Денев ("Шербурские зонтики", "Отвращение", "Голод", "Индокитай", "8 женщин"), а также Андреа Райзборо ("Мы. Верим в любовь", "Бердмен", сериал "Режим") и Морган Сейлор (сериал "Родина").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

Линия испанского кино 2024 года

(Испания, 2024, фестивальный)

С 20 по 26 июня 2024 года в киевском кинотеатре "Жовтень" пройдет девятый фестиваль "Линия испанского кино", в программу которого вошли три картины 2023-2024 годов и одна ретроспективная лента знаменитого Педро Альмодовара из его ранней фильмографии. Подборка объединила разные жанры: от документальной анимации до комедии.

Откроет событие комедия "Наоборот" из Двухнедельника режиссеров недавнего Каннского кинофестиваля, где лента получила премию Label Europa Cinemas как лучший европейский фильм. Это режиссерская работа Хонаса Труэбы – лауреата наград фестивалей в Сан-Себастьяне и Карловых Варах, а также номинанта испанской кинопремии "Гоя" и французской "Сезар". Картина рассказывает о паре, которая приняла решение устроить вечеринку по случаю расставания после 15 лет вместе.

Также украинским киноманам покажут мелодраму "Одна любовь" режиссера Исабель Койшет – одной из создательниц известного альманаха "Париж, я люблю тебя". В фильме сыграли такие испанские кинозвезды, как Лая Коста (фильм "Колыбельная" из прошлогодней программы "Линии испанского кино", "Виктория"), Овик Кеучкерян (сериал "Бумажный дом") и Уго Сильва ("Тело"). В центре сюжета – дауншифтерка Нат, которая поселяется в деревне. Героиня пытается справиться с рассыпающимся домом, а также приручить свободолюбивую собаку. Однажды женщина знакомится с соседом Андреасом и неожиданно для самой себя принимает его странное, но страстное сексуальное предложение. Мировая премьера на прошлогоднем Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне принесла Овику Кеучкеряну "Серебряную ракушку" за лучшую роль второго плана, а режиссеру – награду Feroz Zinemaldia. В этом году картина получила семь номинаций на испанскую кинопремию "Гоя".

В программу также вошла анимационная документальная лента "Они убили пианиста" от оскароносного Фернандо Труэбы и номинированного на "Оскар" Хавьера Марискаля. В свое время на "Линии испанского кино" был показан знаменитый анимационный фильм "Чико и Рита" этого режиссерского дуэта. Нынешняя лента рассказывает о нью-йоркском журналисте, исследователе джаза, который изучает историю бразильского пианиста-виртуоза, пропавшего в 1970-х при таинственных обстоятельствах. Фильм захватывает период творческой свободы в Латинской Америке 1960-70-х годов, который предшествовал приходу тоталитарных режимов. Мировая премьера картины состоялась в прошлом году на Международном кинофестивале в Торонто, а в этом году работа получила номинацию на премию "Гоя" за лучшую анимацию.

Специальным событием фестиваля станет ретроспективный показ драмеди "За что мне это?" (1984). Эта лента стала первым международным успехом Педро Альмодовара ("Все о моей матери", "Дурное воспитание", "Возвращение", "Разомкнутые объятия", "Кожа, в которой я живу", "Параллельные матери") – одного из самых узнаваемых испанских режиссеров современности, который в сентябре будет отмечать 75-летие. Этим показом также отметят 40 лет с момента выхода фильма. События ленты разворачиваются вокруг Глории – женщины с непростой судьбой, которая трудится с утра до вечера, чтобы прокормить семью. А ее эксцентричная семья – это жестокий муж-таксист, неблагодарная свекровь и двое несовершеннолетних сыновей, один из которых спит с мужчинами, а второй – торгует наркотиками.

Путь возмездия

Trigger Warning (США, 2024, экшн/триллер)

В центре сюжета фильма – спецназовец Паркер, которая возвращается в родной город в поисках ответов о причинах гибели ее отца, но в результате раскрывает опасный заговор.

Главную роль в фильме исполнила звезда нулевых Джессика Альба ("Фантастическая четверка", "Город грехов", "Мачете"), которую в последние годы нечасто можно было увидеть на экранах – последняя ее роль в большом кино датируется 2019 годом. Также в фильме сыграли Марк Уэббер ("Скотт Пилигрим против мира", "Зеленая комната"), Энтони Майкл Холл ("Шестнадцать свечей", "Темный рыцарь", "Хэллоуин убивает") и другие.

Сняла фильм индонезийский режиссер Моули Сурья ("Марлина – убийца в четырех действиях").

Фильм станет доступен на Netflix с 21 июня 2024 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы июня 2024 года.

Марина Григоренко