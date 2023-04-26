Речь идет об экзотических красавцах, которые, вероятно, живут в одном из частных домов на улице Коперника.

По Киеву снова гуляют павлины: жители столицы радуются вниманием экзотических птиц, которые из года в год порой появляются в центре города, в окрестностях станции метро Лукьяновка. Ранее журналисты рассказали, какое блюдо в столице так манит киевлян и туристов.

По данным СМИ, речь идет о птицах, которые обитают в одном из частных домов на улице Коперника. Их в теплый сезон замечают там еще с 2017 года.

И вот, киевляне снова показывают ролики и фото птиц, которые гуляют по двору в теплую погоду. В частности, павлинов заметила жительница Киева Анна Брыкова. Она написала об этом в Facebook. Также ролики с птицами распространять по столичным телеграм-каналам.

Видео дня

В Одесской области появились розовые фламинго

Напомним, что 24 апреля в село Сергеевка (Одесская область) прилетели розовые фламинго. Редких птиц заметили местные жители на территории Будацкого лимана.

Сообщалось о прилете целой стаи, по меньшей мере 35 птиц. Как известно, фламинго в естественных условиях не живут в одиночку. Вместе им проще и безопаснее выживать.

Вас также могут заинтересовать новости: