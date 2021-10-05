В Днепровском районе 8-летний мальчик выпал с балкона многоэтажки. Ребенок погиб.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Около 16:20 в полицию в полицию сообщили о падении ребенка из квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе. На место выехали следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и медики.

По предварительным данным, 8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже, где жил с родителями.

Читайте также"Начал грубо выгонять": в Киеве охранник ударил девушку в парке (видео)Сейчас полицейские опрашивают родных ребенка, соседей, свидетелей и очевидцев трагедии.

После проведения первоочередных следственных действий событию будет дана правовая квалификация.

Ранее сообщалось, что в Житомире полицейский спас женщину, которая перелезла за перила балкона на 10 этаже.

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Автор: Людмила Жерновская