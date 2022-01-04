Горело 1-этажное деревянное недействующее здание.

На Трухановом острове в Киеве произошел пожар, жертв и пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

Отмечается, что 3 января в 23:20 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на Трухановом острове, что в Днепровском районе столицы.

"По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что огнем охвачено 1-этажное деревянное недействующее здание... В 00:22 пожар был локализован на площади 500 кв. м и в 00:57 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове коммунальщики "закопали" машину в снег (видео)Жертв и пострадавших нет. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители, говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Типичный Киев, ночью сгорел развлекательный комплекс "Южный берег Киева".

Ранее сообщалось, что под Киевом из-за неисправности электросети горел гостиничный комплекс.

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