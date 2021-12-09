Его госпитализировали.

В Киеве мужчина выпрыгнул из окна квартиры на седьмом этаже и упал на козырек.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

В 04:56 спасателям сообщили, что на Харьковском шоссе 67-А необходимо снять мужчину с козырька подъезда.

Прибывшие бойцы 5-й Государственной пожарно-спасательной части выяснили, что на козырьке подъезда находится мужчина 1993 года рождения.

Читайте такжеВ центре Киева мужчина ударил прохожего ножницами в грудь (фото)Мать и брат мужчины рассказали, что он прыгнул из окна квартиры на седьмом этаже.

Мужчина находился без сознания, поэтому свидетели инцидента вызвали на место скорую медицинскую помощь, полицию и спасателей.

С помощью спасательных носилок, работники ГСЧС сняли мужчину и передали его медикам.

Отмечается, что все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Харькове в реанимации находится женщина, которая задушила своего 2-летнего сына, а потом выбросилась из окна квартиры.

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Автор: Людмила Жерновская