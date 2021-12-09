В Киеве мужчина выпрыгнул из окна квартиры на седьмом этаже и упал на козырек.
Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.
В 04:56 спасателям сообщили, что на Харьковском шоссе 67-А необходимо снять мужчину с козырька подъезда.
Прибывшие бойцы 5-й Государственной пожарно-спасательной части выяснили, что на козырьке подъезда находится мужчина 1993 года рождения.
Читайте такжеВ центре Киева мужчина ударил прохожего ножницами в грудь (фото)Мать и брат мужчины рассказали, что он прыгнул из окна квартиры на седьмом этаже.
Мужчина находился без сознания, поэтому свидетели инцидента вызвали на место скорую медицинскую помощь, полицию и спасателей.
С помощью спасательных носилок, работники ГСЧС сняли мужчину и передали его медикам.
Отмечается, что все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Харькове в реанимации находится женщина, которая задушила своего 2-летнего сына, а потом выбросилась из окна квартиры.