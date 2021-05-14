14 мая 2021 года в пятизвездочном отеле «InterContinental-Kyiv» начнет работу первое в столице легальное казино. У игорного заведения премиального уровня, расположенного в историческом центре Киева, будет название «Billionaire Casino». 16 игровых столов и 50 слотов расположены в пяти уютных залах с роскошным интерьером, общая площадь - 506,8 кв. м.

Первую в Украине лицензию для открытия наземного казино в Киеве получила компания ООО «Биллионаре казино компани». Строительные и отделочные работы продолжались полгода.

«Billionaire casino» будет предлагать посетителям классический набор игр: блэкджек, русский покер, техасский покер, ультимейт покер, покер на три карты, рулетка, а также современные слоты от IGT, EGT и Novomatic. По информации владельцев, размеры ставок и джекпотов будут достаточно интересными для требовательных гостей заведения.

«Уже в мае мы ожидаем посетителей со всей Украины и туристов из других стран. Мы хорошо понимаем, что такое премиальный уровень заведения, и уверены, что все наши гости смогут оценить первоклассный сервис, комфорт и истинное наслаждение от игры в Billionaire casino уже в ближайшее время», - комментирует событие client service director «Billionare Casino» Андрей Пархоменко.

По образцам мировых игорных заведений подобного уровня, гостям столичного «Billionaire Casino» будут доступны дополнительные сервисы: бронирование номеров в отеле, трансфер на авто премиум-класса, изысканная сигарная карта и барная карта с великими винами Старого света, винтажными коньяками, виски и классическими коктейлями.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, владельцы казино отказались от многолюдной официальной вечеринки в честь открытия заведения, но с 14 мая «Billionaire Casino» уже откроет двери и начнет работу в круглосуточном режиме.

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Автор: Иван Бойко