Он напомнил, что заполненность киевских больниц в среднем превышает 77%.

В Киеве худшая вспышка с начала пандемии, поэтому решение столичных властей ввести локдаун является оправданным и жизненно необходимым. Об этом в telegram-канале написал Артур Палатный, глава исполкома партии «УДАР», народный депутат Украины VII-VIII созывов, который возглавлял Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд.

Он напомнил, что заполненность киевских больниц в среднем превышает 77%. Но некоторые уже переполнены на 100-110%. «Если эту волну не удастся сбить, медучреждения и врачи не смогут принимать больных. А их становится больше и больше. Если в начале пандемии с 10 Covid-положительных пациентов госпитализировали двух, то сейчас госпитализации требуют 7 из 10. Столичные врачи уже работают на пределе человеческих возможностей. Локдаун поможет выиграть время, пока не начнется настоящая массовая вакцинация», — считает политик.

Чтобы не допустить худших сценариев, КГГА увеличивает коечный фонд собственными силами, в срочном режиме обустраивает клиники, ремонтирует системы подачи кислорода, нанимает медицинский персонал. Между тем уже несколько месяцев Кабмин рассматривает предложение городских властей разрешить лечить больных в ведомственных больницах. Это дало бы столице дополнительно 10 тысяч коек.

Артур Палатный заявил, что столичные власти удерживают ситуацию и пытаются избежать введения более жестких ограничений. «Даже сейчас карантин в Киеве не такой жесткий, как во многих европейских столицах. Если все мы будем добросовестно выполнять правила, до полной остановки экономики и комендантских часов, надеюсь, не дойдет», — говорится в заметке.

Он также высоко оценил компенсаторы и стимулы для среднего и мелкого бизнеса, инициированные городским головой Виталием Кличко. В частности, владельцами заведений общественного питания уменьшена сумма долевого участия в содержании объектов благоустройства с нынешних 50% до 1 гривны. Есть программа компенсаций процентов по кредитам предпринимателей, к которой расширили доступ. Плата за наружную рекламу и рекламу на коммунальном транспорте снижена до 50%. Владельцев авто освободили от оплаты за парковку на площадках КП «Киевтранспарксервис».

«Эти шаги должны помочь предпринимателям пережить локдаун. Призываю киевлян поддерживать локальные магазинчики и лавочки гривной и помнить: спущена на подбородок маска или вылазка компанией на шашлыки может обернуться для кого-то трагедией. Давайте беречь себя и окружающих. Давайте дадим врачам возможность справиться с этим», — призвал Артур Палатный.

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Автор: Григорий Бондарь