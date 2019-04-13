На выжженной части леса в Конча-Заспе высадили 10 тысяч сеянцев сосны - КГГА

С начала марта на территории городских лесов было высажено 470 тысяч сеянцев различных пород деревьев.

Сегодня, 13 апреля, представители городской власти совместно с общественностью приступили к восстановлению леса на выжженном участке площадью 1,1 га в Конча-Заспе. Сейчас продолжается наиболее подходящий период для высадки сеянцев сосны обыкновенной, ели колючей и дубов.

«С начала марта на территории городских лесов было высажено 470 тысяч сеянцев различных пород деревьев. Сегодня мы приложили усилия к восстановлению участка леса, который был уничтожена во время пожара в сентябре 2017 года. Поэтому напоминаем киевлянам и гостям города, что разжигать костры в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха запрещено действующим законодательством (статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и предусмотрен штраф – от 340 до 1360 гривен», – отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

«Восстановление леса – важная акция, ведь 32 тысячи гектаров городских лесов являются важной составляющей экологического баланса Киева. Они являются естественным фильтром воздуха, выделяя фитонциды и снижают температуру воздуха мегаполиса. Гектар хвойного леса задерживает 40 тонн пыли, лиственного – 100 тонн», – добавил председатель Постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГС Константин Яловой.