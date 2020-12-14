Депутатская группа "Партии "За майбутнє" и женское движение "За майбутнє" требуют введения обязательного государственного страхования всех работников сферы образования.

Данное требование в понедельник, 14 декабря, озвучил на заседании согласительного совета сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Тарас Батенко.

«Требуем немедленного внесения на рассмотрение в сессионный зал парламента законопроекта №3036а, касающегося социальной защиты работников государственных и коммунальных заведений образования. Этот законопроект предусматривает обязательное государственное страхование всех работников сферы образования (это и воспитатели, няньки, преподаватели, учителя) в учреждениях образования государственной и коммунальной формы собственности!», - заявил народный депутат. Читайте такжеГлобальные премии по рисковому страхованию в 2021 году вырастут

Данный законопроект был инициирован Женским движением "За майбутнє". Как заявила лидер движения, правозащитница Ирина Суслова, в настоящее время сложилась угрожающая тенденция, когда учителя не могут даже пройти тестирование на коронавирус и обеспечить себя лекарствами в случае необходимости.

"У огромного количества учителей слишком малая зарплата для этого. Они не могут позволить себе ни протестироваться, ни приобрести необходимые лекарства! Более того, нам известны случаи, когда учителям отказывают в выходе на больничный, советуя просто «сидеть дома или идти на самоизоляцию!",- заявила Ирина Суслова.

По информации правозащитницы, сейчас в системе образования работает 1 миллион 391 тысяча учителей. При этом 77,2% из них – 1 миллион 74 тысячи из них – женщины, многие из них находятся в группе риска.

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Автор: УНИАН