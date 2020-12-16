Отныне каждый желающий может включать в свою страховую программу опцию лечения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19.

«ИНГО – одна из немногих компаний на рынке, которая предлагает полисы медицинского страхования не только для корпоративного сегмента, но и в первую очередь для физических лиц, - заметил заместитель председателя правления СК «ИНГО» Виктор Шевченко. – «А учитывая, что сегодня почти 90% всех запросов на медицинское страхование содержат просьбу включить защиту от коронавируса, мы приняли решение предоставить такую возможность каждому нашему клиенту. Таким образом, компания готова обеспечивать людям как финансовую поддержку с помощью выплатного продукта «Короназахист+», так и вовремя организовать и оплатить весь процесс диагностики и лечения COVID-19. По нашим оценкам именно эти услуги в медицинском страховании являются наиболее актуальными и востребованными на сегодняшний день», - отметил он.

Стоимость опции страховой программы зависит от выбранного варианта страховой суммы и класса клиник и колеблется в пределах от 810 грн до 6 250 грн в год. Для уплаты страховой премии предусмотрена разбивка платежа на две или четыре части.

В случае необходимости экстренной помощи страховая компания обеспечивает организацию медицинского сервиса в течение 15 минут (при наличии свободных бригад в клиниках) и до 4-х часов в случае плановой помощи. В период пиковых сезонных нагрузок организация плановой помощи может быть увеличена до 5-6 часов с учетом приоритетности.

Почти 70 тыс. человек уже имеют страховое покрытие, которое включает лечение от коронавируса, в рамках корпоративных программ «ИНГО», среди них более 18 тыс. застрахованы по отдельному монопродукту «Короназахист+». Непосредственно на лечение застрахованных от коронавируса за 11 месяцев 2020 года компания оплатила почти 2 млн грн.

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Для справки:

АО «Страховая компания» ИНГО» имеет более 25-летний опыт работы на рынке. С 2017 года основным акционером компании является украинская бизнес-группа DCH Александра Ярославского. Компания входит в перечень крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам выплат страховых возмещений. Имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам. «ИНГО» является полным членом Моторного (транспортного) Страхового Бюро Украины (МТСБУ), членом Американской Торговой Палаты (АСС), Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) и Международной Торговой Палаты (ICC). 23.11.2020 рейтинговое агентство «IBI-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АО СК «ИНГО» по национальной рейтинговой шкале на уровне uаАА, прогноз «в развитии».

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Автор: УНИАН