По его словам, эти указы позволят восстановить закон о доступном здравоохранении в том состоянии, в котором они были до внесения в них изменений Трампом.

Президент США Джо Байден подписал указы в области здравоохранения, отменив инициативы Дональда Трампа в сфере медицинского страхования.

Читайте такжеВ США вакцина от COVID-19 будет бесплатной, стоимость покроют страховщики«Сегодня я подписываю два указа, чтобы отменить урон, нанесенный Трампом. Я не создаю новый закон или меняю в нем что-либо, я лишь возвращаю то, что было»,— сказал Байден перед подписанием документов. Его речь опубликована на сайте Белого дома.

По его словам, эти указы позволят восстановить закон о доступном здравоохранении и Medicare (нацпрограмма медстрахования) в том состоянии, в котором они были до внесения в них изменений Трампом. Джо Байден отметил, что Дональд Трамп сделал эти программы менее доступными и дорогими, передает kommersant.

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Автор: УНИАН