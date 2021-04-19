Теперь закон должен подписать президент.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, которым возвращаются больничные выплаты по временной нетрудоспособности.

Читайте такжеВ Украине вернули больничные выплаты за временную нетрудоспособностьКак сообщает официальный сайт Верховной Рады, теперь закон направлен на подпись президенту Украины.

Выплаты больничных за временную нетрудоспособность

13 апреля за закон "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности)" (№ 5187) проголосовали 304 народных депутата Украины.

Документом возвращается право на выплату застрахованных лиц в случае наступления временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве.

В пояснительной записке к законопроекту напоминается, что 31 декабря 2020 года вступил в силу закон «О реабилитации в сфере здравоохранения», который по сути начал систему реабилитации в сфере здравоохранения в Украине. В то же время им были внесены изменения в закон «Об общеобязательном государственном социальном страховании». Изменениями из перечня страховых случаев исключен основной страховой случай, по которому производятся выплаты Фондом социального страхования Украины, а именно «временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве».

Это означало, что помощь по таким страховым случаям после введения в действие этой части закона с 30 июня 2021 года не получат около 2,5 млн человек.

Принятый 13 апреля закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 30 июня 2021 года.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк