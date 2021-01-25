Компенсации страховых платежей подлежат такие зерновые культуры, как пшеница, ячмень и рожь.

В случае принятия нового закона о страховании сельскохозяйственной продукции в начале этого года, откроется возможность запуска поддержки страхования под озимые культуры урожая 2022 года.

Читайте такжеУкраинские аграрии отказываются страховать урожай: эксперт раскрыл причинуОб этом заявил заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Изначально компенсации страховых платежей подлежат такие зерновые культуры, как пшеница, ячмень и рожь, заявили в министерстве. Законопроект открывает новые подходы и перспективы расширения инструментов государственной поддержки сельхозпроизводителей, передает Фориншурер.

«Агрострахование станет важным инструментом для поддержки фермеров. В рабочей группе с участием специалистов Минэкономики, НБУ и участниками аграрного и страхового рынков мы разработали несколько принципиальных позиций, которые зафиксированы в новом законопроекте. Речь идет о жестких требованиях к страховым компаниям и контроль за ними, обеспечение прозрачности перестрахования, а также четкое регулирование тарифов на страхование», - рассказал Высоцкий.

По мнению экспертов, государство должно стимулировать и поощрять сельхозпроизводителя к страхованию в законодательной и субсидионной плоскости.

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Автор: УНИАН