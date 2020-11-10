Решение под названием «Сервис первоначальной страховой компенсации повреждений мобильного телефона» может обрабатывать страховые претензии, получая документы непосредственно из сервисного центра.

Южнокорейские компании SK Telecom и LG U+ запускают на блокчейне выплаты страховых возмещений за повреждение мобильных телефонов без предоставления бумажных документов.

Об этом сообщает Forinsurer.

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Сервис страховой компенсации

Решение под названием «Сервис первоначальной страховой компенсации повреждений мобильного телефона» может обрабатывать страховые претензии, получая документы непосредственно из сервисного центра. В настоящее время клиентам необходимо внести предоплату за ремонт застрахованного мобильного телефона, а затем предоставить отчет о ремонте и квитанции в страховую компанию.

Первой была инициатива SK Telecom, за которой вскоре последовало объявление LG о внедрении блокчейна для мобильного страхования.

Блокчейн-приложение

SK Telecom разработала блокчейн-приложение, которое будет использоваться операторами сервисных центров для выдачи акта о ремонте и квитанций в виде электронного сертификата. Этот цифровой документ напрямую отправляется в страховую компанию для проверки, что ускоряет рассмотрение претензий.

Что это даст

Клиенты получают сокращение сроков выплат, страховщики получают документы, подтвержденные в блокчейне, что предотвращает мошенничество и подделку документов.

Корейская телекоммуникационная компания внедряет решение, начиная с Samsung Electronics, одного из крупнейших мировых производителей смартфонов. В ближайшее время компания планирует добавить в экосистему других производителей телефонов. Между тем, LG U+ предлагает услугу владельцам мобильных телефонов Samsung и LG.

SK Telecom предлагает своим клиентам услуги страхования мобильных телефонов. Компания заявила, что владельцы устройств Samsung Galaxy могут использовать эту услугу в рамках существующих планов страхования и не должны подавать заявку на отдельный процесс подписки.

Мировые расходы на блокчейн-технологии

23 июня 2020 года международный аналитический центр International Data Corporation (IDC) опубликовал прогноз, согласно которому мировые расходы на внедрение блокчейн-технологий (технологии распределенного реестра) в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырастут на 57,7% - до 4,3 миллиарда долларов с 2,7 миллиарда долларов. Также эксперты прогнозировали, что расходы на блокчейн будут только расти и уже в 2023 году составят 14,4 миллиарда долларов.

Согласно исследованию International Data Corporation, опубликованному в марте 2020 года, рост расходов на продукцию мировой IT-отрасли из-за коронавируса замедлится в 2020 году до 4,3% с прогнозируемых в конце 2019 года 5%.

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Автор: УНИАН