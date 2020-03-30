Мировые расходы на IT-инфраструктуру из-за коронавируса сократятся на 3,4% – исследование

Согласно исследованию, спад будет кратковременным.

Мировые расходы конечных потребителей на IT-инфраструктуру (серверы и корпоративные системы хранения данных) в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 сократятся на 3,4% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом – до 88,6 миллиарда долларов с 91,7 миллиарда долларов в 2019 году.

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Об этом говорится в исследовании аналитической компании International Data Corporation.

В то же время в компании прогнозируют, что спад будет кратковременным и уже в 2024 году расходы на IT-инфраструктуру вырастут на 27,2% по сравнению с 2019 годом - до 116,6 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету международного исследовательского центра International Data Corporation, рост расходов на продукцию мировой IT-отрасли из-за коронавируса замедлится в 2020 году до 4,3% с прогнозируемых в конце 2019 года 5%.

По мнению менеджера комитета IT Европейской Бизнес Ассоциации Ольги Куничак, в 2020 году украинские IT-компании не смогут рассчитывать на привычный для них ежегодный рост в 20-30%, поэтому главным заданием для отрасли является сохранение показателей 2019 года: более 4 миллиардов долларов экспорта услуг и более 200 тысяч работающих в отрасли.

Справка УНИАН. International Data Corporation – международная компания по исследованию рынков, которая также предоставляет услуги консалтинга в сферах IT, телекоммуникаций и современных технологий. Владельцем компании является американская исследовательская компания International Data Group.