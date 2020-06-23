Мировые расходы на блокчейн-технологии в этом году превысят $4,3 миллиарда

Расходы на блокчейн будут только расти и уже в 2023 году составят 14,4 миллиарда долларов.

Мировые расходы на внедрение блокчейн-технологий (технологии распределенного реестра) в этом году по сравнению с 2019 годом вырастут на 57,7% - до 4,3 миллиарда долларов с 2,7 миллиарда долларов.

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Об этом сказано в исследовании международного аналитического центра International Data Corporation (IDC), опубликованном на его веб-сайте.

Кроме этого, в IDC прогнозируют, что расходы на блокчейн в 2023 году составят 14,4 млрд долл.

Согласно исследованию, расходы в регионе Центральной и Восточной Европы до 2023 года будут ежегодно расти на 63%.

Как сообщал УНИАН, согласно еще одному исследованию International Data Corporation, рост расходов на продукцию мировой IT-отрасли из-за коронавируса замедлится в 2020 году до 4,3% с прогнозируемых в конце 2019 года 5%.

Справка УНИАН. International Data Corporation – международная компания по исследованию рынков, которая также предоставляет услуги консалтинга в сферах IT, телекоммуникаций и современных технологий. Владельцем компании является американская исследовательская компания International Data Group.

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