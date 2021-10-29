С начала 2020 года по сентябрь этого года для лечения в международных медицинских центрах были организованы более 70 поездок за границу. Сумма выплат за лечение превысила 19,5 миллионов гривень.

Несмотря на то, что медицина сосредоточена на борьбе с коронавирусом, потребность в лечении других сложных заболеваний остается.

Как это происходит в условиях, когда ситуация с коронавирусом в Украине стремительно ухудшается? Если раньше власти отрицали возможность введения нового тотального локдауна, то сейчас риторика изменилась – жесткие ограничения могут вернуться. Что делать людям, которые должны проходить лечение за рубежом?

Страховая компания "ИНГО" заявляет, что несмотря на карантинные ограничения, продолжит помогать в лечении таких критических заболеваний как онкология, отдельных сердечно-сосудистых заболеваний и проведении сложных нейрохирургических операций.

С начала 2020 года по сентябрь этого года для лечения в международных медицинских центрах было организовано более 70 поездок за границу. Сумма выплат за лечение согласно программе "Світова медицина" превысила 19,5 миллионов гривень.

"Из-за эпидемии нам пришлось скорректировать процесс подготовки пациента к выезду, но на лечение по этой программе коронавирус не повлиял. Пришлось готовить дополнительные документы, которые подтверждали, что человек едет на лечение. Это позволяло гражданам Украины пересекать границу в условиях жестких карантинных ограничений"

рассказала Марина Зварич, руководитель управления личного страхования компании "ИНГО".

По ее словам, чаще всего лечение критических заболеваний застрахованных проводится в Израиле и Испании, однако география оказания помощи по этой программе не ограничена только этими странами. В большинстве случаев обращаются за помощью в лечении онкозаболеваний.

Программа страхования "Світова медицина" позволяет лечить критические заболевания за рубежом. Она обеспечивает аорто-коронарное шунтирование, замену сердечного клапана, лечение онкозаболеваний и проведения сложных нейрохирургических операций стоимостью до 1 млн евро.

Автор: Григорий Бондарь