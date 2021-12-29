Всего по состоянию на сегодня Фонд соцстрахования выплатил страховки для семей 194 медицинских работников.

Для семей пяти медицинских работников, умерших в результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования (ФСС) профинансировал единовременные страховые выплаты за счет средств государственного бюджета на общую сумму 8,5 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Фонда. В частности, страховую выплату в размере 1 млн 702 тыс. 500 грн выплачено семьям медицинской сестры из Волынской области, семейного врача из Ровненской области, врача-кардиолога, а также семейного врача из Черкасской области и медицинской сестры из Черниговской области.

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В целом по состоянию на сегодня Фондом профинансированы государственные помощи в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней" для семей 194 медицинских работников.

В ФСС напомнили, что размер указанной единовременной помощи составляет 750 размеров прожиточного минимума, который действует по состоянию на 1 января календарного года, в котором произошел страховой случай.

"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. Работники Фонда находятся на связи со всеми лицами, которые имеют право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы", - отметили в ФСС.

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