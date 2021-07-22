Самые значительные расходы страховых фирм связаны с покрытием ущерба от аномальных морозов, охвативших этой зимой США.

Из-за масштабных природных катаклизмов страховым компаниям по всему миру придется за первое полугодие выделить на покрытие ущерба около $42 млрд - это рекордная сумма за последние 10 лет.

Это предварительные подсчеты одной из крупнейших страховых компаний в мире, британской Aon.

Самые значительные расходы страховых фирм связаны с покрытием ущерба от аномальных морозов, охвативших этой зимой США - на них приходится около $15 млрд. По меньшей мере $4,5 млрд должно быть выплачено в связи с бурями и штормами в Западной и Центральной Европе в июне, $2-3 млрд - в связи с наводнениями в Европе.

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"Соседство рекордной жары и рекордного холода по всему миру выдвинули на первый план гуманитарные и структурные воздействия экстремальных температур", - отметил Стив Боуэн, директор по оценке последствий катастроф подразделения Aon по прогнозированию воздействий, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая