Украинский сервис онлайн-страхования hotline.finance запустил свою реферальную программу, которая дает возможность получить дополнительные бонусы и скидки при оформлении страховок.

Как получить бонусы на hotline.finance?

Зарегистрируйтесь или будьте зарегистрированы на сайте hotline.finance.

Если вы уже являетесь клиентов сервиса, в вашем личном кабинете есть отдельный раздел "Реферальная программа". В нем отображаются все доступные бонусы. Если вы только что зарегистрировались, реферальная программа появится через месяц или сразу после первой покупки.

Скопируйте реферальную ссылку, в которой содержится промокод на скидку, и отправьте ее другу. При этом друг должен быть новым пользователем hotline.finance. Привлечь друзей, ранее покупавших на hotline.finance, и получить за них бонусы не получится.

После того как друг перейдёт по вашей реферальной ссылке и оформит страховку, на ваш бонусный счет зачислится 5% от стоимости страховки друга.

В итоге оба клиента получают:

Друг — скидку 5% по специальному промокоду; Вы — 5% от цены страховки друга на бонусный счет (1 бонус = 1 гривна).

Как я могу воспользоваться бонусами?

На этапе проверки данных перед оплатой страховки введите сумму бонусов, которые хотите списать. Бонусами можно оплатить:

до 50% от стоимости Зеленой карты;

до 40% — туристической страховки;

до 25% — медицины для водителя и авто ассистанса;

до 20% — ОСАГО.

Система покажет вам доступную для списания сумму.