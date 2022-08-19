Украинский сервис онлайн-страхования hotline.finance запустил свою реферальную программу, которая дает возможность получить дополнительные бонусы и скидки при оформлении страховок.
Как получить бонусы на hotline.finance?
- Зарегистрируйтесь или будьте зарегистрированы на сайте hotline.finance.
- Если вы уже являетесь клиентов сервиса, в вашем личном кабинете есть отдельный раздел "Реферальная программа". В нем отображаются все доступные бонусы. Если вы только что зарегистрировались, реферальная программа появится через месяц или сразу после первой покупки.
- Скопируйте реферальную ссылку, в которой содержится промокод на скидку, и отправьте ее другу. При этом друг должен быть новым пользователем hotline.finance. Привлечь друзей, ранее покупавших на hotline.finance, и получить за них бонусы не получится.
- После того как друг перейдёт по вашей реферальной ссылке и оформит страховку, на ваш бонусный счет зачислится 5% от стоимости страховки друга.
В итоге оба клиента получают:
- Друг — скидку 5% по специальному промокоду;
- Вы — 5% от цены страховки друга на бонусный счет (1 бонус = 1 гривна).
Как я могу воспользоваться бонусами?
На этапе проверки данных перед оплатой страховки введите сумму бонусов, которые хотите списать. Бонусами можно оплатить:
- до 50% от стоимости Зеленой карты;
- до 40% — туристической страховки;
- до 25% — медицины для водителя и авто ассистанса;
- до 20% — ОСАГО.
Система покажет вам доступную для списания сумму.