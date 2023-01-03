Прогнозируют, что страховщики неохотно будут предоставлять услуги в регионе без перестрахования, ставки на которое значительно выросли.

На фоне полномасштабной войны глобальные страховые компании отказываются от предоставления услуг в России, Украине и Беларуси. Прогнозируют, что в текущем году найти поставщика услуг будет трудно.

Как пишет Reuters, для перестраховщиков, которые страхуют страховщиков, 1 января является важнейшей датой – обновляются и корректируются цены 12-месячных полисов. На стоимость влияют большие экономические или геополитические изменения, как война в Украине.

Глава брокерской и консультационной компании Gallagher Re International Джеймс Виккерс отметил, что с начала 2023 года "очень трудно найти покрытие" для России, Украины и Беларуси.

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Некоторые страховщики уже отказались от предоставления покрытия в этих трех страны из-за риска попасть под санкции или понести значительные убытки. Другие, как прогнозируют в отрасли, вероятно, неохотно будут предоставлять услуги в регионе без перестрахования.

В то же время ставки на перестрахование значительно выросли. В брокерской компании Howden отмечают, что "сектор переживает самое острое, циклическое повышение цен с периода 2001-2006 годов, если не раньше".

На это повлияло то, что в прошлом году перестраховщики понесли значительные убытки вследствие войны и природных катаклизмов, таких как ураган Иэн. По оценкам перестраховщика Swiss Re, этот и другие природные катастрофы прошлого года привели к застрахованных убыткам во всем мире на сумму 115 миллиардов долларов. Это значительно превышает средний показатель за 10 лет в 81 миллиард долларов.

Представители отрасли говорят, что дискуссии об обновлении тарифов между перестраховиками были очень напряженными, и некоторые условия были согласованы в последнюю минуту. В конце концов, к примеру, ставки авиационного перестрахования выросли на 200%. На это значительное влияние оказало то, что сотни самолетов мировых авиакомпаний застряли в России.

Как Россия угнала лизинговые самолеты

В июне издание Washington Post сообщало, что российские авиакомпании отказываются вернуть более 400 лизинговых самолетов.

В частности, российские операторы не отдали крупнейшему лизингодателю на глобальном авиационном рынке, компании AerCap Holdings 116 самолетов и 23 запасных авиадвигателя. После введения ЕС санкции против РФ лизинговая компания заявила о прекращении аренды и попросила вернуть самолеты. Вместо этого российские авиакомпании перерегистрировали их в РФ и продолжили использовать. AerCap подала иск к страховщикам в связи с украденными Россией самолетами и требует выплатить ей $ 3,5 млрд за оставшиеся у РФ самолеты.

В августе СМИ сообщили, в контролируемом государством "Аэрофлоте" разбирают самолеты, чтобы получить запасные части, доступ к которым теперь ограничен из-за западных санкций.

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