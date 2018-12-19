У узника Кремля Гриба прогрессирует цирроз печени, но в Ростове не могут оказать необходимую помощь – отец

На основании результатов обследования Павла Гриба и заключения врача, было направлено письмо в Европейский суд по правам человека.

У политзаключенного Кремля Павла Гриба прогрессирует цирроз печени, но в Ростове нет соответствующих специалистов, чтобы оказать квалифицированное лечение.

Об этом в эфире "Прямого" сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб.

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"4 декабря жена добилась того, чтобы сына обследовали в российском медицинском центре. Были проведены все необходимые обследования. Теперь на основании российских результатов украинский врач, профессор Притула, дал заключение. Из этого вывода видно, что болезнь у Павла прогрессирует. Начальный этап цирроза печени и целый букет болезней. То есть, если дальше ничего не делать, не будет никакого лечения, которое необходимо делать, конец... Я не хочу в эфире озвучивать, какой конец может быть", - рассказал отец политзаключенного.

По его словам, на основании результатов обследования и заключения врача, было направлено письмо в Европейский суд по правам человека. Суд очень оперативно отреагировал, и обязал российскую сторону провести дополнительное и углубленное обследование Павла Гриба.

"Но здесь есть один момент. В Ростове нет соответствующих специалистов. Эта болезнь не распространена и специалисты есть, например, в Москве. И это обследование, которое так необходимо Павлу, чтобы назначить ему лечение, должно быть проведено, как минимум в Москве. Что дальше будет, мы не знаем. На последнем судебном заседании, когда сыну было плохо, и заседание перенесли на 21 декабря, Павла вывели из зала суда. И мы даже не знаем, куда его увезли", - сказал Игорь Гриб.