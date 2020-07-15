Моторное страховое бюро в первом полугодии осуществило выплаты из гарантийных фондов на 104,3 миллионов гривень

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выплат уменьшилось на 4,3%.

В январе-июне 2020 года Моторное страховое бюро Украины (МТСБУ) осуществило 3 тыс. 154 выплаты из гарантийных фондов Бюро на общую сумму более 104,3 млн грн.

Как сообщила пресс-служба МТСБУ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выплат незначительно уменьшилось - на 4,3%, что может быть обусловлено общим снижением интенсивности дорожного движения во время карантина. При этом сумма выплат выросла на 10,6%.

Отмечается, что наибольшее количество выплат было осуществлено за вред, причиненный владельцами необеспеченных транспортных средств (которые стали виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО): 1 тыс. 931 выплата на сумму 68,6 млн грн. При этом по итогам января-июня 2019 года показатель составлял 1 тыс. 568 выплат на общую сумму почти 54,6 млн грн. Таким образом, количество выплат по этой статье увеличилось на 23,2%, а сумма выплат - на 25,7%.

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Также увеличилось количество выплат, осуществленных за водителей льготных категорий. В первом полугодии прошлого года она составляла 494 штуки, тогда как в тот же период текущего года - 573, таким образом, рост составил 16%. Сумма выплат также увеличилась на 22,8% и составила почти 18 млн грн.

«В первом полугодии 2020 года МТСБУ выплатило почти 10,8 млн грн по обязательствам по ОСАГО страховщиков, признанных банкротами. Это на 58,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост связан с началом выплат по обязательствам СК «Украина» и «Наста» во втором полугодии 2019 года», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по обязательствам компаний, прекративших деятельность на рынке ОСАГО, но еще не признанных банкротами в установленном законодательством порядке, осуществлены выплаты путем возврата базового гарантийного взноса (БГВ) таких страховщиков в фонд МТСБУ на сумму 4,2 млн грн, что на 72,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такое уменьшение наблюдается вследствие сокращения количества таких страховщиков (с 12 компаний в первом полугодии 2019 года до 5 в тот же период текущего года).

В пресс-службе со ссылкой на генерального директора МТСБУ Владимира Шевченко подчеркнули, что Бюро ведет постоянную работу, направленную на ускорение и упрощение процесса регламентных выплат. В частности, с 15 июля согласование приказов на выплату будет осуществляться в системе электронного документооборота (СЭД) МТСБУ, что позволит ускорить процесс визирования таких документов.

Кроме того, с 1 августа МТСБУ будет принимать документы от аварийных комиссаров в цифровом виде, заверенные электронной печатью.

«Цифровизация бизнес-процессов Бюро позволяет существенно сократить затраты времени на обработку документов, что положительно влияет на скорость осуществления выплат из фондов МТСБУ. В ближайшее время мы также введем регистрацию исходящих документов через СЭД. На практике это означает, что такие документы, необходимые для осуществления выплаты, как запросы в суд, обращение в органы МВД, запросы к виновнику ДТП, будут автоматически визироваться и подписываться в системе электронного документооборота, потом либо автоматически направляться получателю по электронной почте, или обычной, если это необходимо», - цитирует пресс-служба Шевченко.

Также Шевченко отметил, что МТСБУ рассматривает возможность организации процесса подачи документов на получение регламентных выплат из фондов Бюро через офис любого страховщика ОСАГО.

«Это было бы удобно для тех пострадавших, кто живет в регионах, но такое решение требует изменений в нормативную базу, поэтому должно быть тщательно проработано», - приводятся в сообщении слова гендиректора МТСБУ.

Справка УНИАН. Моторное (транспортное) страховое бюро Украины представляет собой объединение страховщиков, которые осуществляют деятельность в сфере страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО). Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием для осуществления такого вида страхования. В настоящее время активными участниками объединения являются около 50 страховых компаний.

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