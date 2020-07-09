Количество электронных договоров ОСАГО в первом полугодии выросло в 3,2 раза

Сумма страховых платежей за указанный период выросла в 3,9 раза – до 1,12 миллиарда гривень.

Количество заключенных в Украине договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) в электронной форме в январе-июне 2020 года составило свыше 1,3 миллиона штук, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте такжеМоторное бюро продолжает работу над переводом в электронный формат страхового полиса "Зеленая карта"Как сообщили в пресс-службе Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), сумма страховых премий по таким договорам за указанный период выросла в 3,9 раза – до 1,12 миллиарда гривень.

При этом во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом количество электронных полисов ОСАГО увеличилось на 42% – до почти 780 тысяч штук.

Согласно сообщению, общее количество электронных договоров, заключенных с начала работы данной системы в феврале 2018 года, достигло отметки в 2,7 миллиона штук, а сумма премий по ним составила почти 2,2 миллиарда гривень.

Отмечается, что ТОП-20 страховщиков составляют 86% от общего количества заключенных электронных полисов в первом полугодии.

В пресс-службе со ссылкой на генерального директора МТСБУ Владимира Шевченко подчеркнули, что ситуация с коронавирусом мотивировала еще больше сфокусироваться на дальнейшем внедрении диджитальных инноваций в работе Бюро.

«Электронные сервисы, которые работают в ОСАГО, сыграли особую роль во время карантина, когда украинцы почувствовали, что от возможности отдаленно заключить договор или оформить ДТП напрямую зависит безопасность и здоровье их и окружающих... Отрасль ОСАГО в ближайшие годы должна научиться выполнять свою основную функцию - создавать страховую защиту для автовладельцев - новым способом, на основе цифровых технологий. Необходимо все те электронные сервисы, которые уже эффективно работают, интегрировать вместе с новыми решениями в единую цифровую платформу автомобильного страхования. В частности, среди важных шагов к этой цели рассматриваем возможность постепенного введения удаленного урегулирования страховых событий в ОСАГО», – цитирует пресс-служба Шевченко.

Как сообщал УНИАН, количество заключенных в Украине договоров ОСАГО в январе-марте 2020 года составило почти 1,8 миллиона штук, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, доля электронных договоров ОСАГО в общем количестве заключенных за этот период договоров составила почти 30%.

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