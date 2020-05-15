Число договоров международного автострахования "Зеленая карта" в 1-м квартале сократилось из-за пандемии до 207,8 тысяч - МТСБУ

Сумма начисленных страховых премий по этим договорам за указанный период снизилась на 21,3% - до 356,8 млн грн.

Количество заключенных договоров международного страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта", необходимого для поездок на автотранспорте за рубеж, в январе-марте 2020 года снизилось в связи с ограничением трансграничного автомобильного движения, вызванного пандемией коронавируса, на 2,3% - до 207,8 тыс. штук.

Читайте такжеРасходы по больничным выросли на 42 миллиона гривень по итогам апреля – Фонд соцстрахования

Как сообщили в пресс-службе Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), при этом сумма начисленных страховых премий по этим договорам за указанный период составила 356,8 млн грн, что на 21,3% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.

Согласно сообщению, по данным договорам международного страхования урегулировано 1711 требований на сумму более 4,2 млн евро, что превышает показатели аналогичного периода 2019 года на 39,2% по количеству и на 71,9% по сумме урегулированных требований.

Также сообщается, что в январе-марте МТСБУ увеличило объем выплат пострадавшим в ДТП из гарантийных фондов бюро на 9,1% - до более 52,7 млн грн, тогда как общее количество выплат сохранилось на уровне прошлого года и составило 1694 штуки.

«Кризисные явления, которые пришлись на первый квартал этого года, поставили отрасль автострахования, всю страну и мир перед вызовами, с которыми мы раньше не сталкивались. Задача МТСБУ сейчас - консолидировать усилия страховщиков по поддержке нормальной работы рынка ОСАГО и «Зеленой карты», - цитирует пресс-служба генерального директора МТСБУ Владимира Шевченко.

В частности, уже введен ряд мер, которые помогут страховщикам ОСАГО в период коронакризиса, среди которых упрощение процедуры формирования и использования дополнительных гарантийных фондов МТСБУ с целью поддержания ликвидности компаний-членов бюро, упрощение процедур приема документов для получения страховой выплаты, ослабление требований по финмониторингу.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Нацкомфинуслуг утвердила новую визуальную форму электронного полиса "Зеленая карта".

Таким образом, с 1 июля 2020 года больше не будет обязательным, чтобы бланк сертификата "Зеленая карта" печатался зеленым цветом, и он может быть напечатан самостоятельно страхователем.