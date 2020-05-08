Нацкомфинуслуг утвердила новую визуальную форму электронного полиса "Зеленая карта"

С 1 июля 2020 года больше не будет обязательным, чтобы бланк сертификата "Зеленая карта" печатался зеленым цветом, и он может быть напечатан самостоятельно страхователем.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), утвердила образец визуальной формы и технического описания бланка полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, который подтверждает заключение электронного договора международного страхования "Зеленая карта".

Читайте такжеРаботающие страховые компании с 1 июля автоматически получат лицензию – НБУКак сообщили в пресс-службе Нацкомфинуслуг, соответствующее решение вступило в силу 30 апреля.

Согласно сообщению, в июне 2019 года Генеральная Ассамблея Совета Бюро международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта» приняла решение об изменении формата международного страхового сертификата «Зеленая карта», разрешив с 1 июля 2020 года, одновременно с данными сертификатами, изготовленными на бумажных бланках зеленого цвета, их использование на черно-белом бланке, заключенных с помощью средств телекоммуникационной связи и распечатанных на бумажных носителях.

В Нацкомфинуслуг подчеркнули, что эти изменения позволят повысить защиту потребителей финансовых услуг путем предотвращения подделки и фальсификации таких договоров.

Как объяснили в пресс-службе Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), больше не будет обязательным, чтобы бланк сертификата печатался зеленым цветом, и он не должен быть напечатан исключительно страховой компанией, страхователь сможет делать это самостоятельно.

"Сейчас международный страховой сертификат считается действующим только при условии наличия бумажного документа. Предъявление для проверки «Зеленой карты» с экрана мобильного устройства пока не допускается", - отметили в МТСБУ.

В Бюро также сообщили, что с 1 июля бланки нового черно-белого формата, которые свидетельствуют о заключении иностранными автовладельцами, въезжающими на территорию другой страны-члена системы «Зеленая карта», договора международного страхования, должны приниматься всеми органами, контролирующими трансграничное дорожное движение.

"Сейчас завершается процесс адаптации внутренних документов украинского Бюро и необходимых технологических решений. О сроках начала применения черно-белых страховых сертификатов по отношению к транспортным средствам с украинской регистрацией будет сообщено в ближайшее время", - добавили Моторном страховом бюро.

В пресс-службе со ссылкой на генерального директора МТСБУ Владимира Шевченко отметили, что это решение открывает возможность для находящихся за рубежом автомобилистов пролонгировать действие договора «Зеленая карта» или заключить договор на новый срок, если водитель задержался за границей дольше, чем рассчитывал и срок действия действующего договора истек.

«Переход на новый формат бланка международного сертификата «Зеленая карта» - фактически первый шаг к отмене «бумажек» в рамках всей системы, к полной диджитализации и трансформации документооборота в электронную форму. И это очень удобно для водителей, отправляющихся за границу на автомобиле: договор можно будет заключать в электронной форме, дистанционно, без визита в офис страховщика, легко будут решаться ситуации, когда сертификат, например, был забыт дома или утерян - его можно будет найти в базе национального Бюро «Зеленая карта» и просто распечатать снова", - подчеркнул Шевченко.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская страховая компания "ИНГО" сообщила о работе над переводом сложных страховых продуктов в электронный формат, среди которых, в частности, договоры в сфере автострахования - КАСКО и "Зеленая карта".