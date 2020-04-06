Польский страховой рынок в прошлом году вырос до 15 миллиардов евро

Совокупные валовые премии польских страховщиков выросли на 2.67%.

Страховой рынок Польши по итогам 2019 года продемонстрировал положительную динамику премий.

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Об этом сообщает «Фориншурер», ссылаясь на данные Управления финансового надзора Польши (KNF).

Так, совокупные валовые премии польских страховщиков выросли на 2.67% до 63.83 млрд. злотых (~ 14.98 млрд. евро) на конец 2019 года, о чем свидетельствуют последние финансовые данные KNF.

Официальные данные также показали, что сумма выплат/компенсаций за отчетный период составила 40.86 млрд. злотых (~ 9.59 млрд. евро), что представляет собой почти 2%-ное сокращение в годовом выражении.

На сегмент рискового страхования пришлось 42.56 млрд. злотых от общих премий рынка или на 5.19% больше, чем годом ранее, за исключением ОСАГО (-1.69% год к году) все основные подклассы зафиксировали положительные темпы роста; компании страхования жизни принесли оставшиеся 21.26 млрд. злотых, что почти на полмиллиона злотых меньше по сравнению с 2018 годом - из-за сокращения валовых премий на 14.5% по продуктам Unit-linked.

Ранее сообщалось, что в Великобритании страховые компании из-за эпидемии коронавируса выплатят путешественникам по меньшей мере 275 млн. фунтов стерлингов (около 340 млн долларов).