Инновационный хаб МТСБУ начал отбор иншуртех-стартапов

Некоторые из них, например, создание мобильного приложения «электронный европротокол», перспективные с точки зрения дополнения работы имеющихся сервисов Бюро.

МТСБУ в ноябре 2019 года анонсировало создание инновационного хаба, который будет помогать развивать и продвигать технологические стартапы в сфере страхования и безопасности дорожного движения. Для участия в работе хаба стартапам было предложено предоставить в Бюро презентации проектов для сотрудничества.

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В МТСБУ организована экспертная группа, которая проводит анализ предложенных инновационных решений и сервисов, а также принимает решение о целесообразности поддержки стартапа, устанавливает механизмы и пути поддержки (помощь в получении финансирования, медиаподдержка, организационная поддержка и т.д.), передает forinsurer.com.

Первое заседание экспертной группы прошло в конце февраля, на котором были рассмотрены презентации трех стартапов: "Мой полис", "Opendatabot" и "Штрафы UA".

В ходе заседания руководители приглашенных стартапов презентовали как уже работающие и достаточно популярные решения в сфере предоставления открытых данных, диджитализации дорожного движения, страхование, так и новые идеи, которые можно воплотить и развить при поддержке МТСБУ.

Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко подытожил результаты заседания: "Мы заинтересованы предложениями, с которыми ознакомились на встрече. Некоторые из них, например, создание мобильного приложения «электронный европротокол», перспективные с точки зрения дополнения работы имеющихся сервисов Бюро. Веб-сервис «электронный европротокол» имеет определенные ограничения, присущие веб-интерфейсам. Они могут быть преодолены путем создания версии для мобильных устройств. Это расширит круг пользователей «электронного европротокола» и повысит удобство его использования.

Как вдохновляющий и социально значимый оцениваем проект стимулирования водителей к безопасному вождению за счет введения диджитальных механик лояльности. Игровая форма (рейтинги безопасности вождения, опция отслеживания улучшение собственного поведения за рулем и т.д.), наличие системы бонусов делает такую ​​идею очень современной и востребованной. Надеюсь, сочетание административных методов контроля за соблюдением правил дорожного движения с инновационными мотивирующими подходами поможет преодолеть тревожную ситуацию рост в последнее время количества и последствий ДТП в Украине.

Мы были приятно удивлены уровнем предложенных идей, качеством подготовленных презентаций, пониманием вопросов, волнующих украинских автовладельцев. Сейчас переходим к этапу детальной оценки перспектив взаимодействия и обсуждения конкретных механизмов и условий сотрудничества. Ждем новые захватывающие инновационные предложения".