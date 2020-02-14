Фонд соцстраха назвал сумму средств, выплаченных пострадавшим на производстве

В ведомстве отметили, что с января 2020 года пострадавшие на производстве и члены их семей, которые являются внутренне перемещенными лицами, получают страховые выплаты на общих основаниях

Фонд социального страхования Украины профинансировал 707,4 млн грн ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Фонд социального страхования Украины профинансировал предоставление ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей за январь 2020 года в полном объеме. Выплаты получили 205,1 тыс. человек на общую сумму 707,4 млн гривен", - указали в фонде.

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Также в ведомстве отметили, что с января 2020 года пострадавшие на производстве и члены их семей, которые являются внутренне перемещенными лицами, получают страховые выплаты на общих основаниях - за месяц, в котором осуществлено начисления, выплаты финансируются в начале следующего за ним месяца. Тогда как ранее финансирование страховых выплат для внутренне перемещенных лиц осуществлялось фондом авансовым платежом.

Как сообщается, на страховые расходы пострадавшим на производстве и членам их семей в этом году запланировано направить 9,775 млрд грн, что составляет 34% от всех расходов фонда. Также бюджетом фонда предусмотрено проведение перечисления ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве (членам их семей) с 1 марта 2020 года на коэффициент 1,165 (116,5%).